Na palubě má úplně nový typ mezikontinentálních balistických střel. Jsou jako špendlíky. Mají jedenadevadesátkrát menší sílu než nejtěžší jaderné hlavice odpalované z ponorek.

Když ty staré obrovské hlavice vybuchnou, je to, jako by explodovalo třicet Hirošim naráz. Když vybuchne špendlík, který teď přináší revoluci, je to jen třetina hirošimské bomby.