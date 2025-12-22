Hučka, brýle, vousy. Kamaráda Zelenského viněného z korupce vypátrali v Izraeli

Na snímku zveřejněném ukrajinským portálem je Mindič v modré mikině. Na sobě má tmavé brýle a černou hučku, tvář mu pokrývá dlouhý vous.
„Ani na den jsme nepřestali pátrat po tomto podnikateli. Je důležité říct, že Mindič vede velmi uzavřený životní styl a není snadné ho najít, protože nikam nechodí, nikoho nenavštěvuje a s nikým se nestýká,“ řekl novinář portálu Ukrainska Pravda Mychajlo Tkač v pořadu Suspilne s tím, že jej hledali od 10. listopadu, kdy proběhla protikorupční operace Midas, v jejímž centru je právě Mindič.
Novinář uvedl, že snímek pořídil, když se Mindič šel projít. Podle něj podnikatel věděl, že mu jsou novináři na stopě a dorazili do Izraele. „Možná mu pomáhá někdo z policie. Existují náznaky, že se Mindič skrývá, nevede veřejný životní styl, takže bylo těžké ho najít,“ uvedl Tkač.
Ukrajinský oligarcha židovského původu Ihor Kolomojskyj v prosinci u kyjevského odvolávacího soudu prohlásil, že Mindiče se v Izraeli pokusili zabít. Ukrajinské velvyslanectví v Izraeli popřelo, že by mělo jakékoliv informace o pokusu o atentát, podle něj nikdo nekontaktoval policii. Sám Kolomojskyj též čelí obviněním z korupce.
|
Zelenského parťák tuneloval miliardy na obranu elektráren. A Ukrajinci mrznou
O Mindičově útěku do Izraele se spekulovalo již dříve. Podle portálu Politico zmizel ze země den předtím, než ukrajinský národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) ve spolupráci s protikorupční prokuraturou (SAP) provedl rozsáhlý zátah zaměřený na odhalení úplatkářství v ukrajinském energetickém sektoru.
Vyšetřovatelé podezírají Mindiče, že provozoval rozsáhlý korupční systém s úplatky ve výši 10-15 procent z hodnoty energetických zakázek provozovatele ukrajinských jaderných elektráren Enerhoatom. Dodavatelé, kteří odmítli se na schématu podílet, zakázky nedostali. Podle vyšetřovatelů Mindič a lidé kolem něj na na úplatcích získali 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).
NABU u Mindiče našla igelitové pytlíky plné bankovek, stejně jako zlatý záchod. Zjištění vyvolalo velké pobouření na Ukrajině, která trpí rozsáhlými výpadky energie v důsledku ruského ostřelování.
Zelenskyj na svého dřívějšího obchodního partnera, s nímž spoluzakládal filmové studio, v souvislosti se skandálem uvalil sankce. Kauza stála křeslo ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka.