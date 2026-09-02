Děti si hrály na místě zbořené budovy úřadu z předkoloniálního období ve městě Gharuan v severoindickém státě Pandžáb. A nečekaně v hlíně objevily dvě hrncovité nádoby plné stříbrných mincí.
Takový objev v obci s přibližně šesti tisíci obyvateli vyvolal velký zájem, napsal indický list The Tribun. Zpráva o nálezu se záhy rozšířila a na pozemek určený ke stavbě nové městské knihovny se rychle seběhli místní. Doufali, že najdou další vzácné předměty, které by jim mohly přinést bohatství. S baterkami a krumpáči na staveništi kopali do noci.
Davové šílenství se místním úřadům podařilo ukončit až po více než třech hodinách. Úředníci vykopané předměty zabavili, ale podezírali vesničany, že si z rumiště odnesli dvacet až třicet stříbrných mincí. Po pátrání se zapojila policie a brzy našla tři podezřelé z nedalekého bytového komplexu, které zatkla.
Našlo se u nich 179 ukradených mincí. „Jsou kulaté a silné, s nepravidelnými okraji a hrbolatou ražbou,“ píše indický server Hindustan Times. Zároveň uvedl, že připomínají například rupie ručně ražené od počátku 16. století. Stářím a podobou se tak příliš neliší třeba od známých pražských grošů.
Stáří a původ stříbrných mincí nyní prověří organizace Archaeological Survey of India (přibližně Indický archeologický průzkum). Ta zároveň uzavřela staveniště knihovny a plánuje jeho další průzkum.