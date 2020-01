Mimozemšťané existují, možná jsou právě teď tady, říká britská astronautka

15:14 , aktualizováno 15:14

Vesmír je tak obrovský, že zkrátka není možné, aby život existoval pouze na Zemi. Britskému listu The Observer to řekla někdejší astronautka Helen Sharmanová, která se v roce 1991 podívala do vesmíru jako první občan Británie. Podle ní také nelze vyloučit přítomnost cizí formy života na naší planetě.