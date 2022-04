Zasedá Rada bezpečnosti OSN. Hlavním tématem jsou zvěrstva v Buči

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle Zelenského je v zájmu Kyjeva co nejotevřenější vyšetřování zabíjení civilistů na Ukrajině. Prezident zdůraznil, že chce plně vyšetřit zločiny spáchané v Buči a dalších ukrajinských městech a spolupracuje proto s Evropskou unií i Mezinárodním trestním soudem v Haagu (ICC).

Ještě před samotným jednáním Rady vystoupil zástupce Ruska a obvinil ji z porušení pravidel tím, že v pondělí nesvolala mimořádné jednání tak, jak Rusko žádalo. Události v Buči pak znovu označil za „provokaci“. Britská předsedkyně Rady ruské nařčení odmítla s tím, že žádná pravidla neporušila.

Generální tajemník OSN António Guterres pak promluvil o důsledcích války v sedmi desítkách rozvojových zemí. Rostoucí ceny jídla, energií či hnojiv ohrozí 1,2 miliardy lidí. „Válka na Ukrajině musí okamžitě skončit,“ vyzval Rusko.

Jeho podtajemnice Rosemary DiCarlo následně přešla k datům, která se týkají přímo války na Ukrajině – upozornila na zavražděné, mučené, znásilněné Ukrajince a Ukrajinky, na množství uprchlíků či riziko propuknutí obchodu s bílým masem. OSN podle ní opakovaně vyzvala Rusko, aby opustilo ukrajinské území.

„Mariupol je střed pekla,“ řekl také podtajemník pro humanitární pomoc Martin Griffiths.

Ukrajina nyní usiluje o to, aby Rusko zmizelo z Rady OSN pro lidská práva. O pozastavení ruského členství už usilují Spojené státy s partnery, mimo jiné právě kvůli zprávám o masakrech z Buči.

„Mluvil jsem s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem o současné bezpečnostní situaci a masakru v Buči,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

„Zdůraznil jsem, že Ukrajina využije všechny dostupné mechanismy OSN ke shromáždění důkazů a pohnání ruských válečných zločinců k odpovědnosti. V Radě OSN pro lidská práva není pro Rusko místo,“ dodal.

Zelenskyj v pondělí navštívil Buču, kterou po několika týdnech ruské okupace ovládla znovu ukrajinská armáda. Zelenskyj uvedl, že zde bylo zabito nejméně 300 civilistů. „Nyní se objevují informace, že v Borodjance a některých dalších osvobozených ukrajinských městech může být počet obětí okupantů ještě mnohem vyšší,“ řekl prezident.

V okolí Kyjeva, Černihiva a Sumské oblasti „okupanti udělali něco, čeho místní obyvatelé nebyli svědky ani za nacistické okupace před osmdesáti lety“, podotkl Zelenskyj. Ruské síly podle něj nezatajily, co se stalo v Buči, ale mohly by to udělat na jiných místech, která obsadily.

„Přijde doba, kdy se každý Rus dozví celou pravdu o tom, kdo zabil své spoluobčany. Kdo dával rozkazy. Kdo před vraždami zavíral oči,“ řekl také Zelenskyj. Pozval novináře z celého světa, aby se přijeli podívat na zničená města. „Ať svět vidí, co Rusko udělalo,“ prohlásil.

Rusko obvinění odmítá. Ruský vyslanec při OSN Vasilij Něbenzja oznámil, že jeho země předloží „empirické důkazy“, které dokážou, že ruské jednotky nepáchají vraždy civilistů na Ukrajině a nemají nic společného s událostmi v Buči.