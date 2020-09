Vzepření se hněvu Číny, inspirace Kennedym. Svět píše o Vystrčilově cestě

Vystoupení Miloše Vystrčila v tchajwanském parlamentu blíže popisuje agentura AP. „Předseda Senátu České republiky se vzepřel hněvu Číny a vystoupil před tchajwanským parlamentem, kde ostře odsoudil autoritářství a čím dál agresivnější zahraniční politiku Pekingu,“ napsala a připomněla, že Vystrčil se inspiroval J. F. Kennedym, když prohlásil: „Já jsem Tchajwanec.“



Německý týdeník Der Spiegel zmiňuje, že Čína proti návštěvě českých politiků a podnikatelů na Tchaj-wanu velmi výrazně protestovala a šéf čínské diplomacie označil cestu za „provokaci“. „Čína považuje tento demokratický ostrov za součást Lidové republiky i přes to, že nikdy nebyla její součástí. Komunistické vedení země chce svou doktrínou jedné Číny Tchaj-wan mezinárodně izolovat,“ napsal Der Spiegel na svém webu.

O Miloši Vystrčilovi a jeho delegaci píší i slovenští novináři. Deník Sme připomněl, že předseda Senátu na ostrov přiletěl v neděli s cílem podpořit vzájemné obchodní vztahy. „Mimo jiné se (Miloš Vystrčil) setká s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, premiérem Su Čen-čchangem a několika ministry,“ informoval Sme.



Deník The New York Times napsal o výhrůžkách čínského ministra zahraníčí Wanga I, který prohlásil, že Vystrčil za své kroky zaplatí. Newyorskému listu neunikl ani přívětivý postoj českého prezidenta Miloše Zemana směrem ke komunistické Číně.



„Český prezident Miloš Zeman od svého nástupu do úřadu v roce 2013 usiluje o užší obchodní a politické vazby s Čínou. Jeho úsilí ztroskotalo na neúspěšných investičních plánech a nejistou budoucností společnosti Huawei v rámci rozvoje telekomunikační sítě příští generace,“ napsal The New York Times.



O reakcích čínské strany se psalo i na Blízkém východě. Web televize al-Džazíra kromě již zmíněných výhrůžek nastínil pozadí čínsko-tchajwanských vztahů. „Čína se snaží Tchaj-wan diplomaticky izolovat. Od té doby, co v roce 2016 nastoupila do prezidentského úřadu Cchaj, se tento tlak stále zvyšuje. Řada zemí, která měla s Tchaj-wanem čistě formální vztah, přesunula svou věrnost k Číně a ostrov má nyní oficiální vazby pouze s 15 státy,“ zmínila al-Džazíra.



Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil na půdě tchajpejské univerzity Čcheng-čch’ řekl, že ho mrzí, že zemi nemohl navštívit již dříve. Ve svém projevu nezapomněl ocenit svého předchůdce ve funkci Jaroslava Kuberu nebo manželé Václava a Olgu Havlovi.



Čínský šéfdiplomat Wang pak po jednání s německým protějškem Haikem Maasem prohlásil, že Vystrčilova návštěva představuje překročení červené čáry.