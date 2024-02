Smrdí to tu! Smog a prach vyhání lidi z italské metropole peněz a módy

Nevlídnou statistku prokázaly nedávné údaje služby Evropské unie pro monitorování atmosféry Copernicus a italské ekologické lobby Legambiente.

Řada obyvatel proto nosí venku obličejové masky, aby snížili expozici znečištěnému ovzduší.

Pietro De Luca žije v Miláně, ale často přemýšlí o tom, že by se s manželkou a třemi dětmi přestěhoval do čistšího města. „Smrdí to tu! Cítím neustálý zápach smogu, kašlu, pálí mě v krku,“ řekl De Luca, který bydlí ve druhém patře bytového domu ve východní milánské čtvrti Citta Studi.

Roberto Lorenzutti v Miláně dříve žil. Od té doby, co odešel, se mu dýchá mnohem lépe. Během covidové pandemie měl možnost pracovat na dálku a přestěhoval se na ostrov Sardinie.

„V Miláně se musíte snažit přežít v téhle bažině pět dní v týdnu a na víkend se dostat ven, abyste se nadýchali čerstvého vzduchu,“ líčí Lorenzutti.

Omezení vozů v denních hodinách

Milán leží v hustě osídleném Pádském údolí, kde žije téměř třetina italské populace – 17 milionů lidí. Samotné město disponuje počtem obyvatel necelých 1,4 milionů. Soudní dvůr Evropské unie označil v roce 2020 Pádské údolí za jedno z nejvíce znečištěných oblastí v Evropě.

Podle profesorky ekonomie životního prostředí a klimatických změn na milánské univerzitě Bocconi Valentiny Bosettiové v údolí způsobuje problémy zemědělství a průmyslová činnost. Jeho samotná poloha navíc pomáhá zadržovat vzduch, což také není příznivé.

Loni v Miláně překročily hodnoty znečišťujících látek PM2,5, PM10 a oxidu dusičitého (NO2) směrnice stanovené Světovou zdravotnickou organizací.

Problém se v oblasti řeší dlouhodobě a Giorgio Maione, lombardský regionální radní pro životní prostředí, však tvrdí, že za posledních 20 let se koncentrace PM10 snížila o 39 % a koncentrace NO2 o 45 %.

Milánská radní pro životní prostředí Elena Eva Maria Grandiová však uvedla, že úroveň znečištění zůstává velmi vysoká, a požádala o užší spolupráci mezi městskými a regionálními orgány při vyhodnocování mimořádných opatření „Jsme velmi znepokojeni, to je evidentní,“ řekla.

Milán a okolní města regionu Lombardie například nově přijaly opatření, která v denních hodinách omezují používaní vozů, jejichž zplodiny ovzduší nejvíce znečišťují.