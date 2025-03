Mikroplasty brání rostlinám ve fotosyntéze. Vědci varují před hladomorem

Podle vědců by roční ztráty na úrodě způsobené mikroplasty mohly být podobného rozsahu jako ztráty způsobené klimatickou krizí v posledních desetiletích. Svět přitom už teď stojí před výzvou, jak zajistit dostatek potravin pro světovou populaci. Ta nyní čítá přes osm miliard lidí. A do roku 2058 by mohla vzrůst na deset miliard, píše list The Guardian.

Studie zveřejněná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zkombinovala více než tři tisíce pozorování vlivu mikroplastů na rostliny ze 157 studií. Odhaduje, že kvůli všudypřítomným mikroplastům se snižuje úroda základních plodin, jako je pšenice, rýže a kukuřice, o čtyři až 14 procent. Množství mikroplastů v životním prostředí přitom nadále roste.

V oceánech, kde mikroplasty mohou obalovat řasy, byly ztráty ryb a mořských plodů odhadnuty až na 24 milionů tun ročně, což představuje asi sedm procent celkového množství. Takové množství bílkovin by nasytilo desítky milionů lidí. Už v roce 2022 trpělo hladem přibližně 700 milionů lidí. Znečištění planety mikroplasty by podle vědců mohlo v příštích dvou desetiletích zvýšit počet lidí ohrožených hladem o dalších 400 milionů.

Předchozí výzkumy naznačily, že mikroplasty mohou rostliny poškozovat mnoha způsoby. Znečišťující částice mohou blokovat přístup slunečního světla k listům a poškozovat půdu. V samotných rostlinách mohou ucpávat kanály pro přísun živin a vody, vypouštět nestabilní molekuly, které poškozují buňky, a uvolňovat toxické chemické látky, jež mohou snižovat hladinu fotosyntetického barviva chlorofylu.

Mikroskopické plastové částice už se u lidí našly v krvi, stolici, mateřském mléce, placentě, kostní dřeni i mozku. Vědci, kteří se na výzkumu nepodíleli, jej podle britského deníku označili za užitečný a aktuální, ale upozornili, že budou potřeba další data a výzkum, který by zjištění potvrdil.

„Tato analýza je cenná a včasná, protože nám připomíná potenciální nebezpečí znečištění mikroplasty a naléhavost řešení tohoto problému. Některé z hlavních číselných údajů však vyžadují další výzkum, než je bude možné přijmout jako spolehlivé předpovědi,“ řekl profesor Denis Murphy z University of South Wales.