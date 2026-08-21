Tři druhy „veganských Drákulů“? Australští vědci zkoumají vzácnou mihuli

V přírodě ji lze snadno přehlédnout, měří totiž jen přibližně deset centimetrů, upozorňuje server ABC News. Vodní ekolog Luke Carpenter-Bundhoo objevil tuto ohroženou mihuli s latinským názvem Mordacia praecox náhodou v roce 2022. Na ostrově K’gari tehdy zkoumal dopady australských požárů na tamní ekosystém.
„Na celé planetě existuje asi 50 druhů mihulí a většina z nich je parazitická,“ uvedl Carpenter-Bundhoo. Parazitické mihule se přisávají na boky ryb a živí se jejich masem nebo krví. Jedinci nalezení v Queenslandu však takoví nejsou, vysloužili si proto přezdívku „veganský Drákula“.
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Ohrožená mihule brzdí dopravní stavby, její počty přitom stoupají
Společně s vědcem Davidem Moffattem později objevili dvě o něco menší formy neparazitických mihulí. Výzkumníci se domnívají, že by mohlo jít o samostatné druhy. Nyní získali grand, který umožní další studie a analýzy.
V souvislosti s mihulemi se skloňuje jejich prastarost. „Existovaly před dinosaury i po nich. Jejich podoba před 150 miliony lety v zásadě odpovídá tomu, jak vypadají dnes,“ podotkl Carpenter-Bundhoo.