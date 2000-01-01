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Ve španělské exklávě Ceuta dál zůstávají tisíce migrantů, kteří se do exklávy dostali při masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich přečkává na pláži nebo v provizorních táborech, zatímco úřady se je snaží přesouvat do připravených zařízení a situaci dostat pod kontrolu.
Autor: Reuters
Část lidí se podle svých slov v kopcích ukrývá také před policií a snaží se vyhnout identifikaci.
Autor: Profimedia.cz
Ženy s dětmi se shromažďují také u jezdeckého centra La Hípica. Odtud mají být postupně přesouvány do dalších zařízení.
Autor: Profimedia.cz
Na pobřeží si migranti vybudovali jednoduché provizorní přístřešky. Pláž se pro mnohé z nich stala dočasným domovem.
Autor: Profimedia.cz
Někteří migranti tráví den v kopcích nad pláží. Dolů sestupují hlavně ve chvíli, kdy dorazí humanitární pomoc.
Autor: Profimedia.cz
Ve španělské Ceutě zůstávají tisíce migrantů téměř měsíc po masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich přečkává přímo na pláži Trampolín.
Autor: Profimedia.cz
Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených úřady v Ceutě. (20. srpna 2026)
Autor: Reuters
Španělské úřady pokračují v kontrolách i přesunech migrantů do určených zařízení. Ani téměř měsíc po masovém přechodu hranice ale krize v Ceutě nemá rychlé řešení.
Autor: Reuters
Každý den sem přijíždí Červený kříž, který rozdává jídlo, vodu a další základní pomoc.
Autor: Reuters
Úřady se část migrantů snaží přesouvat z improvizovaných táborů do připravených přístřešků.
Autor: AP
Část migrantů se přes den ukrývá v kopcích nad pláží Trampolín, kde se snaží vyhnout policii a identifikaci. K pobřeží sestupují hlavně pro jídlo, vodu a další humanitární pomoc.
Autor: AP
incidentům dochází také mezi migranty a bezpečnostními složkami. Policie v posledních dnech zadržela několik Maročanů po útocích kamením na vojenská vozidla.
Autor: Reuters
Migranti využívají moře k mytí i praní oblečení. Na pobřeží přitom čekají na další vývoj své situace.
Autor: AP
Napětí roste i mezi migranty a místními obyvateli. Ve městě se v posledních dnech konaly demonstrace požadující jejich odchod.
Autor: Reuters
V okolí provizorních úkrytů se hromadí odpadky, plastové lahve a obaly od potravin. Podmínky jsou zde velmi provizorní.
Autor: Reuters
V táboře Loma Colmenar zavládl po policejním zásahu relativní klid. Situace v celé Ceutě ale zůstává napjatá.
Autor: Reuters