Stanice SNSM v Berck-sur-Mer v departementu Pas-de-Calais zasáhla ve čtvrtek v 06:25, aby doprovodila loď v nouzi na cestě do Anglie s přibližně 150 cestujícími na palubě.
Šéf stanice Jean-Marc Lamblin řekl, že je to rekordní počet. Člun byl podle něj prasklý, přesto do britských vod dorazil.
Lamblin tvrdí, že pašeráci „dále zvětšili čluny“ používané k přepravě migrantů do Anglie. Člun eskortovaný ve čtvrtek byl dlouhý přibližně 12 metrů, oproti obvyklým osmi nebo deseti metrům.
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Ve čtvrtek britské úřady zaznamenaly připlutí tří člunů, které podle pátečních oficiálních údajů přepravovaly celkem 366 migrantů.
Podle francouzské prokuratury bylo ve stejný den na pláži v Berck-sur-Mer nalezeno neidentifikované tělo po vyplutí neidentifikovaného člunu.
„Vyšetřování určí, zda toto úmrtí souvisí s vyplutím lodi, která dříve vyzvedla několik lidí na pláži v Bercku, poblíž místa, kde byla oběť nalezena,“ řekla prokurátorka v Boulogne-sur-Mer Cécile Gressierová.
Nelegální přeplouvání Lamanšského průlivu v první polovině letošního roku meziročně pokleslo o více než 40 procent. Londýn přesto naléhá na francouzské úřady, aby jednaly rázněji na hranicích – a to i na moři.
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Podle britského ministerstva vnitra francouzské orgány za poslední dva měsíce zadržely na moři šest lodí s migranty.
Před dvěma týdny jeden člun podle britských médií převážel 128 lidí, čímž byl stanoven předchozí rekord.
Do Británie od začátku roku připlulo přes 13 tisíc migrantů. Od počátku praxe přeplouvání kanálu v malých člunech v roce 2018 jich už bylo přibližně 200 tisíc.