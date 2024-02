New York dá migrantům peníze na jídlo. Dostanou víc než chudí místní

Pět set rodin migrantů s dětmi obdrží na základě nového pilotního programu debetní karty. Podle mluvčí starostovy kanceláře Kayly Manelakové bude na každé v průměru 12,52 dolaru (290 korun) pro jedince na den. Měsíčně tak bude mít každý recipient k dispozici více než 350 dolarů (přes 8 tisíc korun).

Portál Newsweek upozorňuje, že taková částka je vyšší než ta, kterou dostávají nízkopříjmoví Newyorčané v rámci potravinových lístků Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Jednočlenné domácnosti mohou jejich prostřednictvím získat maximální částku 291 dolarů (6745 korun) na měsíc. Dvoučlenné 535 dolarů (12 401 korun), čtyřčlenné 973 dolarů (22 554 korun).

SNAP karty není možné použít k nákupu alkoholu, cigaret, tabáku, domácích potřeb, potravin konzumovaných přímo v obchodech a rychlého občerstvení.

Podobná omezení jako karty pro nízkopříjmové obyvatele mají i karty pro běžence. Lze je uplatnit jen v obchodech s potravinami, supermarketech či obchodech se smíšeným zbožím. Kromě jídla jimi mohou migranti platit i dětské potřeby.

Adamsova kancelář podotýká, že chudí Newyorčané mají obvykle nárok i na další potravinou pomoc, která zahrnuje také restaurace, zatímco žadatelé o azyl nikoliv.

„Všechny zapojené rodiny budou muset podepsat čestné prohlášení, že budou tyto karty používat k zamýšleným účelům. Kdo poruší podmínky, riskuje, že bude z pilotního programu vyřazen,“ uvedla kancelář starosty.

Plýtvání jídlem

Podle Adamse je plán „brilantní“. Domnívá se, že tak výrazně ušetří městu peníze – 600 tisíc dolarů (skoro 14 milionů korun) za měsíc a více než 7,2 milionu dolarů (přibližně 167 milionů korun) ročně. Podle něj město nebude muset tolik platit dodavatelským službám, navíc podpoří místní ekonomiku. Připustil, že se úřady potýkaly i s problémem vyhazovaného jídla, program podle něj řeší také tuto potíž.

Deník The New York Times zjistil z interních dokumentů společnosti DocGo, pověřené poskytováním jídla migrantům, že firma vyhodí tisíce nesnědených jídel každý den. Od 22. října do 10. listopadu se nespotřebovalo více než 70 tisíc pokrmů. List podotýká, že při maximální sazbě 11 dolarů (256 korun) za jídlo stálo plýtvání za toho období daňové poplatníky přibližně 776 000 dolarů (přibližně 18 milionů korun), tedy asi 39 000 dolarů (přes 900 tisíc korun) denně.

The New York Post tvrdí, že oslovení migranti si stěžovali na špatnou kvalitu dodávaného jídla. Raději si sami vaří.

Adamse za jeho plán zkritizoval texaský republikánský guvernér Greg Abbott. „Zní to, jako by za tím bylo šílenství, protože je to opravdu urážlivé. Je to možná ta nejodpornější věc, kterou jsem za posledních 48 hodin viděl,“ prohlásil. Podle něj je základní příčinou problému politika otevřených hranic prezidenta Joea Bidena. Abbott poslal do New Yorku několik autobusů migrantů, kteří z Latinské Ameriky dorazili do Texasu, aby zdůraznil své varování o migrační krizi.

New York se potýká s velkou migrační vlnou. Od jara 2022 do prosince 2023 do něj dorazilo více než 156 600 běženců. Sám Adams varoval, že masivní počet nových příchozích může město zničit. Velké pobouření vyvolal případ skupiny migrantů, kteří zaútočili na policisty. Prokurátor většinu z nich nechal jít, za což sklidil značnou kritiku.

Starosta se nedávno zúčastnil policejního zátahu proti gangu lupičů telefonů a kabelek rekrutujících se z řad běženců. Zdůraznil nicméně, že většina nových příchozích jsou zákonů dbalí.