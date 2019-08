Na Lesbos připlulo za den 547 migrantů, nejvíc od masové vlny z roku 2015

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se letos Řecko stalo opět hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy.

Většina z 547 běženců, kteří ve čtvrtek připluli na Lesbos na 13 člunech, jsou rodiny. Celkem skupina čítá 177 mužů, 124 žen a 246 dětí. Zhruba 200 z nich bylo převezeno do uprchlického tábora Moria, zbytek ubytovali v Sykamii.

Uprchlické tábory na ostrovech v Egejském moři jsou dlouhodobě přeplněné. Jen v táboře Moria je nyní zhruba 8 700 běženců, ač postaven byl pro 3 000 migrantů, uvedl deník Kathimerini. V táboře Moria je na 3 000 dětí, z toho 520 bez doprovodu, uvedl ve čtvrtek Dětský fond OSN (UNICEF). V celém Řecku je v uprchlických táborech asi 32 000 dětí.

Řecko se letos stalo podle UNHCR opět hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, jako jí bylo v roce 2015. Toto prvenství v roce 2016 převzala Itálie a po ní loni Španělsko. Od letošního ledna do Řecka přišlo ke konci minulého týdne 31 265 migrantů, z toho asi 23 700 připlulo přes moře, zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici.

Masovou migrační vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 000 přes Řecko. Přiliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU.

Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. Podle migrační dohody EU s Ankarou by také měl být každý nelegální migrant, který se do Řecka dostane z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, vrácen do Turecka. Proces vyřizování azylových žádostí je ale zdlouhavý.