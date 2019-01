Migranti nešíří nemoci, jejich zdraví se zhoršuje až v Evropě, tvrdí WHO

14:21 , aktualizováno 14:21

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila zprávu, která se zabývá zdravím migrantů přicházejícím do Evropy. Podle ní je jejich zdravotní stav většinou lepší, než si lidé v Evropě myslí a je jen malé riziko, že by šířili nakažlivé choroby. Organizace chce apelovat na to, aby země nebránily migrantům v přístupu ke zdravotní péči.