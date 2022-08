Děti jako „živé štíty“. Migranti využívají drastického nátlaku vůči policii

Z Británie v té souvislosti už dlouho zní hlasy, že Francie by se měla víc snažit, aby pašování lidí přes La Manche zabránila. Jenže to není jednoduché. Deník Le Figaro citoval z dokumentu francouzské policie, podle něhož pašeráci lidí využívají malé děti jako „živé štíty“. Kdykoli se jim snaží četníci zabránit v cestě, vyhrožují, že bezbranné děti hodí do moře. Patrně to nemyslí vážně, ale účinkuje to.