Rwanda jako odkladiště migrantů. Britská sněmovna schválila kontroverzní zákon

Pro zákon hlasovalo 320 poslanců, 276 bylo proti. Britský premiér Rishi Sunak tak překonal odpor v řadách vlastní Konzervativní strany, poznamenala agentura Reuters. Podle agentury AP se několik desítek konzervativců vzbouřilo ve snaze legislativu dále zpřísnit, jiní zákonodárci ale vnímali normu jako příliš extrémní.

Britská vláda plánuje posílat migranty, kteří se do Británie dostávají na lodích přes Lamanšský průliv, do Rwandy a až tam mají být přijímány a řešeny jejich případné žádosti o azyl. Britský nejvyšší soud nicméně před časem rozhodl, že taková politika je nezákonná, protože Rwanda není pro uprchlíky bezpečnou zemí.

Vláda proto připravila nový návrh, jenž tento východoafrický stát, který kritici obviňují z porušování lidských práv, za bezpečnou zemi označuje. To má vyloučit soudní přezkum plánovaných deportací.

Londýn si od zákona slibuje, že odradí migranty od toho, aby platili pašerákům lidí za převoz přes Lamanšský průliv do Británie. Počet migrantů, kteří v loňském roce nelegálně připluli do země přes Lamanšský průliv, činil 29 437, což je podle předběžných vládních údajů o 36 procent méně než v roce 2022. Podle deníku The Guardian už ministerstvo vnitra předběžně vybralo sto nelegálních přistěhovalců, kteří budou po definitivním schválení zákona deportováni.

Politický boj premiéra Sunaka

Kritizovaný zákon má mimo řešení nekončícího proudu migrantů také politickou rovinu. Sunak při nástupu do premiérského křesla v roce 2022 mezi svými pěti prioritami slíbil, že „zastaví lodě s uprchlíky“, které směřují k pobřeží Británie, připomíná agentura Reuters. Spojené království na azylová řízení ročně vynaloží tři miliardy liber (asi 87 miliard korun). Jen ubytování migrantů denně přijde na osm milionů liber.

Dobrou zprávou pro Sunaka je, že zákon prošel. A to s relativně velkou rezervou. Britského premiéra totiž strašila možnost, že se proti němu vzbouří většina konzervativců a legislativu rázně utnou. Stalo by se tak poprvé od roku 1977, kdy by zákon z pera premiéra narazil ve třetím čtení. The Guardian takovou variantu označuje za naprostou katastrofu.

Před hlasováním se ho však pokusilo pomocí dodatků upravit 60 konzervativních poslanců, během volby však většina vycouvala a proti bylo jen 11 konzervativců. Sunak nyní bude s napětím sledovat, jak se jeho legislativnímu dítku bude dařit ve Sněmovně lordů.

Tam může narazit, případně přijdou na řadu opakované odklady, což je podle britských médií mnohem pravděpodobnější. Ani při definitivním schválení však Sunak nemá vyhráno. S největší pravděpodobností se totiž do legislativy opět pustí nejvyšší soud.