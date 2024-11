Do USA zamíří masy migrantů. Pokusí se tam dostat dřív, než Trump převezme moc

Po ohlášení Trumpova vítězství se migranti začali bavit na komunikační platformě WhatsApp, což je běžný kanál, kterým převaděči inzerují své služby jihoamerickým a středoamerickým migrantům, kteří se snaží dostat do USA. Mezi uživateli se opakovaně objevilo téma, že nadešel čas vydat se na cestu do USA, uvádí stanice NBC News.

„Po 21. lednu uzavře hranice a bude tam nejvyšší ostraha,“ uvedl jeden uživatel ve středu ráno s odkazem na první den po Trumpově inauguraci. „Do 10. ledna je šance,“ uvedl další, který mylně tvrdil, že to je datum Trumpova nástupu do úřadu. Inaugurace se ovšem uskuteční 20. ledna.

V den voleb se do USA z jižního mexického města Tapachula vydala karavana asi 3000 migrantů. Americká pravicová média ji podezřívá, že se snažila dostat do Ameriky před tím, než Trump se ujme moci.

Někteří migranti připustili, že doufali ve vítězství jeho demokratické protivnice Kamaly Harrisové. „Doufala jsem, že vyhraje, ale nestalo se tak,“ řekla agentuře Reuters Valerie Andradeová z Venezuely.

Mluvčí bezpečnosti mexického státu Chiapas uvedl, že některé migrantské rodiny se rozhodly vrátit zpět. Karavana ale stále pokračuje na sever. Podle promigrantských aktivistů migranti budou stále zkoušet se do USA dostat i přes Trumpovy kroky, budou jen využívat nebezpečnějších cest.

Migranti v pohraničních centrech doufají, že Trump zachová telefonní aplikaci CBP One, která umožňuje migrantům se setkat s pohraničními úředníky a požádat o připuštění, případně přijde s novými iniciativami, které jim umožní vstoupit do země.

„Je prezidentem a musí se starat nejen o svou zemi, ale i o všechny lidi na celém světě. Tohle není jen jeho země,“ prohlásila mexická uprchlice Emir Garciová z tábora v Tijuaně u hranic s Kalifornií. Trump ale hodlá aplikaci CBP One zrušit, podle něj slouží nelegální migraci.

Gustavo Banda, správce noclehárny v Tijuaně, očekává, že pašeráci teď budou na běžence naléhat, že mají poslední možnost vyrazit do USA, než nastoupí do úřadu Trump. Banda uvedl, že mezi migranty nyní panuje nejistota, ale že se je snaží uklidnit. „Nikdo neví, co se stane,“ uvedl. „Proto s nimi musíte mluvit o tom, že se v tuto chvíli nic nemění,“ dodal.

Příprava na nápor

Americký ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas v pondělí odpoledne, zhruba 36 hodin před prohlášením Trumpa za vítěze voleb, jednal prostřednictvím videohovoru se svými hlavními poradci a vedením Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Jedním z témat bylo, jak by případné Trumpovo vítězství ovlivnilo bezpečnostní situaci na americké jižní hranici.

Podle dvou informovaných zdrojů portálu NBC News otázky, které při hovoru zazněly, nebyly neobvyklé. Účastníci se ptali například na to, jak je ministerstvo vnitřní bezpečnosti připraveno na možný nárůst počtu příchozích migrantů, zda je v záchytných zařízeních ICE dostatek lůžek, které mohou být migrantům poskytnuty před jejich deportací.

Zazněla také otázka, zda budou vládní agentury schopny postupovat rychle v deportaci migrantů, kteří nemají nárok na azyl, protože jinak by běženci mohli zahltit imigrační systém a mělo by to za důsledek jejich propuštění na americké území, aniž by jim byl stanoven termín soudního stání.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle činitelů v poslední době nezaznamenalo nárůst počtu příchozích migrantů. Při videokonferenci ale zaznělo, že by se mnoho migrantů mohlo snažit dostat do USA na poslední chvíli, pokud bude zvolen Trump, a že ICE a CBP musejí být na takový scénář připraveny.

Mluvčí CBP uvedl, že migranti by neměli „uvěřit lžím pašeráků“. „Faktem je, že Spojené státy pokračují v prosazování imigračních zákonů a migranti by měli využívat bezpečných, legálních a řádných cest do Spojených států,“ dodal mluvčí.