Migranty vyhazují z aut. Stav v obcích je obtížný, říká bavorský okresní rada

Bavorský Freyung-Grafenau patří z 294 německých okresů k těm několika málo, které přiléhají k české hranici. A jako jediný sousedí i s Rakouskem. Ideální turistický cíl. Jenže v době nelegální migrace, která proudí přes Česko a Rakousko dál na západ, jde o nepříliš ideální kombinaci. K 31. prosinci bylo v německém centrálním registru cizinců vedeno 13 895 865 osob. O čtyři procenta více než před rokem.

„Integrace funguje jen tehdy, když člověk nedá lidem jen příslovečnou střechu nad hlavou, ale když se o ně může i komplexně postarat. Pokud se pokoušíme migranty naučit německy, integrovat je do společnosti, je to možné jen do určitého počtu osob,“ říká Sebastian Gruber (CSU), okresní rada okresu Freyung-Grafenau a jeden z viceprezidentů vrcholného orgánu bavorských okresů bavorského okresního sněmu.

Co vám tady, na druhé straně české hranice, teď dělá největší starosti?

Aktuálně je to jednoznačně situace okolo nemocnic. Jak to s nimi bude dál. Na spolkové úrovni se teď připravuje zásadní reforma systému zdravotnických zařízení, která bude mít velmi masivní dopad na venkovské oblasti.