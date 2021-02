Súdánec ubodal ve Francii úředníka. Ten mu oznamoval, že bude vyhoštěn

Súdánec přišel na schůzku s ředitelem centra pro migranty ve městě Pau a napadl ho v jeho kanceláři. Způsobil mu bodné rány zejména na hrudi, kterým 46letý Francouz na místě podlehl.



Podle ministra vnitra Géralda Darmanina, který kvůli vraždě do Pau dorazil, přijel muž do Francie v roce 2015, jeho žádost o azyl však úřady odmítly. Povolení k pobytu nicméně získal, v roce 2017 byl nicméně odsouzen do vězení za výtržnosti a ohrožování bodnou zbraní. Proto byl posléze vydán příkaz k jeho vyhoštění. Podle Darmanina přišel Súdánec do centra právě proto, že měl nuceně opustit Francii.

Tajné služby útočníka v hledáčku neměly a jeho čin není považován za teroristický.

„Je to strašlivé drama, které je o to horší, že oběť se dlouhá léta svého profesního života věnovala pomoci migrantům a žadatelům o azyl,“ řekl rozhlasové stanici France Bleu starosta města Pau François Bayrou, který je předsedou francouzské centristické strany MoDem a v minulosti několikrát kandidoval na prezidenta. „Žádost o azyl byla tomuto muži odmítnuta, a to z dobrých důvodů,“ dodal.

„I ve vězení měl problémy,“ komentoval pro stanici BFMTV zástupce místní policie Daniel Domengé. „Ředitel ho chtěl přijmout a bohužel tento jedinec na něj zaútočil a několikrát ho bodl, což mělo za následek smrt chudáka, který dělal jen svou práci,“ řekl.