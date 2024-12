20:00

Je to přehlížená trasa. Migranti tudy nejdou do Evropy ani USA, jejich cílem je většinou Saúdská Arábie. Nebezpečná je však stejně jako plavba přes Středozemní moře. Na cestě za štěstím Etiopany a obyvatele dalších afrických zemí čekají nástrahy pouště i gangy vyděračů. A když už se dostanou na saúdskou hranici, tamní stráž po nich začne střílet. S návratem do vlasti jim pomáhá organizace IOM. Varuje, že lidí tu pořád přibývá.