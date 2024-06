Biden otevře nelegálním migrantům v manželství s Američany cestu k občanství

List The Washington Post (WP) podotýká, že uzavření manželství s Američanem je obvyklou cestou k americkému občanství. Lidé, kteří překročili hranice nelegálně, se ovšem musí až na deset let vrátit do svých zemí, a odtamtud si musí zažádat o zelenou kartu.

Nové opatření podle činitelů obeznámených s Bidenovými plány toto hodlá napravit. Díky prezidentem poskytnuté právní ochraně se tito migranti nebudou muset při žádostech o legální pobyt a americké občanství do svých zemí původu vracet.

Aby na tuto ochranu měli nárok, musí žít v USA aspoň deset let, nemít kriminální záznamy a splňovat další požadavky. Podle činitelů by se nová pravidla měla týkat přibližně 500 tisíc „nelegálních“ manželů a manželek. Think-tank Migration Policy Institute odhaduje, že v manželském svazku s americkým občanem je 1,1 až 1,3 milionu nelegálních migrantů.

Biden naváže na program DACA, který v roce 2012 zavedl prezident Barack Obama, v jehož administrativě sloužil jako viceprezident. DACA chrání před deportací mladé přistěhovalce, již přicestovali do země jako děti bez potřebných dokumentů.

Proti Bidenovým vizím se již vymezili někteří republikáni. Strana Bidenova protivníka v prezidentských volbách Donalda Trumpa dlouhodobě prosazuje přísnější imigrační politiku. „Je to útok na demokracii,“ napsal bývalý Trumpův poradce a architekt jeho migrační politiky Stephen Miller.

WP nicméně podotýká, že Biden by neměl mít problém právně svou politiku protlačit. Jeho opatření spadá pod takzvané „podmínečné propuštění na místě“, jež povoluje federální zákon a které úřady už využívají desítky let, například pro rodiny vojáků.

Biden pod tlakem ze strany americké veřejnosti, která vyjadřuje obavy z nelegálního přistěhovatelství, v červnu výkonným nařízením umožnil zastavit udělování azylů v případě, kdy počet ilegálních přechodů za den přesáhne 2500. List New York Times nicméně podotýká, že se šéf Bílého domu snaží vyjít vstříc i progresivním hlasům v USA, které se na přistěhovalce dívají pozitivněji – a to právě tím, že nelegálně příchozím partnerům Američanů umožní získat v USA pobyt.

Podle organizace American Business Immigration Coalition by Bidenovi mohl krok pomoci v takzvaných swing states, které mají klíčovou roli v prezidentských volbách. V Nevadě, Arizoně a Georgii totiž žije v každém státu více než 100 tisíc voličů, kteří mají takzvaný „smíšený status“.