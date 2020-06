USA plánují změny v udělování azylu, pro migranty bude těžší jej získat

Podle agentury AP ministerstvo plán předložilo ve snaze sladit právní normy s jedním z pilířů politiky prezidenta Donalda Trumpa, kterým je snižování imigrace do USA.

Současná administrativa už v tomto směru učinila řadu kroků, například když loni v létě oznámila, že azyl nebude udělován lidem, kteří po cestě ze své vlasti do USA prošli třetí zemí, aniž v ní o ochranu požádali.



Nový plán spočívá v úpravě kritérií pro udělení ochranného statusu a transformaci souvisejících procesů včetně fungování imigračních soudů. Až se americké hranice uzavřené kvůli pandemii covidu-19 znovu otevřou, a pokud se vládě nová pravidla podaří zavést, bude podle zpravodajského webu Axios získání humanitární ochrany po přistěhovalce výrazně složitější.

Status azylanta je v USA určen těm, kdo v domovské zemi čelí pronásledování kvůli rase, národnosti, vyznání, politickému přesvědčení či kvůli „příslušnosti k jisté sociální skupině“.

Trumpova administrativa hodlá upravit definice posledních dvou okruhů, které dosud mohly pokrývat i oběti zločineckých organizací a domácího násilí. Axios uvádí, že pod novým systémem by byli odmítáni imigranti, kteří by svou žádost o azyl opírali o hrozbu ze strany teroristů, gangů a veřejných činitelů zneužívajících pravomoci.

Nová pravidla by zároveň umožnila urychlení imigračních řízení, ovšem za cenu toho, že by mnohým žadatelům odepřela plnohodnotné projednání jejich případu u imigračního soudu. Právo zamítnout žádost by nově měli i řadoví azyloví úředníci, zatímco nyní mohou toto rozhodnutí činit pouze imigrační soudci a jiní výše postavení zástupci ministerstva spravedlnosti.

„Navrhované změny by znamenaly konec azylového systému, jak jej známe,“ komentoval plány Aaron Reichlin-Melnick z neziskové organizace American Immigration Council.

Sdružení imigračních právníků American Immigration Lawyers Association má za to, že opatření by ochromilo řádné posuzování žádostí. „Azyl by se stal nedostupný téměř pro všechny oběti domácího násilí, jakož i lidi, kteří jsou terčem gangů. V nespočtu ohledů to vyzkratuje spravedlivý proces,“ řekl televizi NBC News zástupce advokátní komory Greg Chen.

Podle vládního prohlášení změny umožní „efektivněji odlišovat nepodložené žádosti od těch opodstatněných“. AP v této souvislosti připomíná, že imigrační soudy v USA jsou již delší dobu zcela přetížené a potýkají se s více než milionem nevyřízených případů.

Podrobnosti k nové reformě se čekají příští týden, vstoupit v platnost pak může po 30denním období vyhrazeném pro připomínky veřejnosti. Zavedení pravidel ale může oddálit či zcela zablokovat soudní stížnost.