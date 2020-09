Země EU přijmou 400 nezletilých z tábora Moria, většinu Německo a Francie

Kromě Francie a Německa, které se na projektu původně dohodly, se zatím rozhodlo zapojit sedm členských zemí Evropské unie: Finsko, Lucembursko, Belgie, Chorvatsko, Slovinsko, Nizozemsko a Portugalsko. Nezletilé migranty z Morie chce přijmout také Švýcarsko, které členem EU není. „Vedeme jednaní i s dalšími,“ dodal ministr Seehofer.

Většinu ze 400 nezletilých migrantů, které chtějí země z Morie převézt, přijmou právě Německo a Francie. Každá z těchto zemí by měla poskytnout útočiště 100 až 150 migrantů. Zbylých osm zemí si jich tak rozdělí asi 100 až 200.

V4 bude o zapojení jednat

Český premiér Andrej Babiš v pátek před odletem na summit předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) do Polska uvedl, že takovou aktuální informaci nemá.

„Určitě to probereme i dneska na V4, budeme to řešit na Evropské radě,“ poznamenal. „Ale zeptám se, jestli kolegové z vlády dostali nějaký požadavek nebo jak se k tomu staví,“ dodal Babiš.

Čtyři stovky nezletilých migrantů bez doprovodu dospělých, kterých se projekt přesídlení týká, jsou podle agentury AFP již v pevninské části Řecka. Zatím není jasné, o kterých osmi dalších zemích Seehofer mluvil. Agentura AFP se zmiňuje o Nizozemsku, podle agentury ANSA podporu projektu vyjádřil také italský premiér Giuseppe Conte.

Tábor Moria na ostrově Lesbos zachvátily plameny nejprve v noci na středu. Podle ministra pro migraci Notise Mitarakise požár založili sami obyvatelé kvůli karanténním požadavkům. Ve středu večer vypukl další požár, který se podařilo hasičům uhasit, ale zničil i to, co z tábora zůstalo po předchozím ohni. I druhý z požárů byl podle řeckých úřadů založen úmyslně.

Tábor byl domovem více než 12 tisíc lidí z Blízkého východu, Afriky a Asie, kteří uprchli kvůli chudobě a konfliktům ve svých domovských zemích. Kapacitu měl jen pro něco přes 2 750 osob a humanitární organizace dlouhodobě upozorňovaly na mizerné podmínky, v jakých tam migranti žijí.

Migranti z tábora od požáru přespávají volně venku, na silnicích nebo dokonce na hřbitově a střeží je policie, protože jsou kvůli výskytu nákazy v povinné karanténě.



„Máme za sebou tři dny bez jídla a pití. Ty podmínky vážně nejsou dobré,“ řekl agentuře AP migrant z Gambie Freddy Musamba, podle kterého by měla zakročit Evropská unie. „Jsme tu jako opuštěné děti. Zažili jsme věci, o nichž jsme ani nevěděli, že se můžou stát,“ dodal.

„Jsme dva dny na silnici, žádná voda, žádné jídlo, v noci velká zima,“ řekla agentuře Reuters 25letá Afghánka Zohra.

„Je to tragická příležitost, aby migranti odjeli... Moria je nestvůrnost,“ řekl Reuters zástupce místní správy Dimitris Kursubas. O definitivní uzavření tábora Moria usiluje podle serveru The Greek Reporter i Stratis Kytelis, starosta správního střediska ostrova, města Mytilene. Podle něj by na ostrově už nemělo dál fungovat žádné přijímací středisko pro migranty.

Řecká vláda ohlásila, že pro migranty zajistila tisíce stanů, aby měli alespoň dočasně kam složit hlavu, a pomoc má poskytnout i trajekt, který kotví v přístavu Mytilene. Snaha vládních úředníků ale naráží na odpor místních, kteří vidí v požáru příležitost, jak tábor Moria nadobro uzavřít.

Mluvčí vlády ve středu zdůraznil, že žádný z migrantů zatím nesmí ostrov opustit. Výjimku dostaly jen zmíněné čtyři stovky dětí a mladistvých bez doprovodu, kteří byli letecky evakuováni do severního Řecka.