Soud zrušil domácí vězení pro kapitánku lodi s uprchlíky, Salvini nesouhlasí

21:43 , aktualizováno 21:43

Soud v italském Agrigentu v úterý zrušil domácí vězení pro německou kapitánku lodi s uprchlíky Carolu Racketeovou, která minulý týden navzdory zákazu vplula do italského přístavu. Hrozí jí za to mnohaleté vězení i peněžitý trest. Salvini s rozhodnutím soudu nesouhlasí a kapitánku chce nechat, co nejdříve vyhostit.