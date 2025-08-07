Na pláži ve Španělsku se vylodili migranti. Turisté proti nim zakročili, strhli je k zemi

Rekreantům na pláži ve španělské provincii Granada se naskytla nečekaná podívaná, když z přijíždějícího motorového člunu vyskákali do moře migranti a snažili se dostat na břeh. Někteří z přihlížejících se jim v tom ale rozhodli zabránit. Devět běženců strhli k zemi, kde je drželi až do příjezdu policie.

Třináct migrantů, většinou severoafrického původu, v neděli naskákalo v oblečení do vody a plavalo směrem k pláži Sotillo v městečku Castell de Ferro. Někteří lidé, kteří se na břehu opalovali, se běžencům vydali vstříc.

Mezi nimi také muž v oranžových plavkách, který jednoho z migrantů povalil na zem a klečel mu na zádech až do příjezdu policie.

„Všichni jsme tam stáli a zírali, aniž bychom přesně věděli, co se děje. Mysleli jsme si, že je to rekreační loď. Pak jsme viděli lidi, jak skáčou do moře. Uvědomili jsme si, že to není normální,“ popsal podle listu The Times svědek Alberto Garcia. Plavidlo okamžitě zmizelo na moři.

Granadský úředník José Antonio Montilla uvedl, že nedělní událost byla ojedinělá. V letošním roce šlo podle něho o teprve druhou loď nelegálních migrantů, která dorazila k pobřeží provincie.

Španělskem zmítají nepokoje. Migranti zmlátili seniora, extremisté vyzvali k odvetě

„Policie skupinu devíti lidí převezla do přijímacího centra v Motrilu, kde se nyní vyřizují příkazy k jejich vyhoštění,“ řekl.

Montilla také zdůraznil, že letos ve Španělsku klesl počet migrantů přijíždějících po moři o 32 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Na jihovýchodě Španělska se v červenci odehrály násilné nepokoje mezi krajně pravicovými skupinami a severoafrickými migranty. Situace eskalovala poté, co nelegální přistěhovalci brutálně zbili seniora.

Máme nejvíc nelegálních migrantů za 10 let. A dost nezletilých, stěžují si Španělé

Loni dorazil do Španělska nelegálními cestami rekordní počet migrantů – více než 63 tisíc, přičemž na Kanárské ostrovy dorazilo přes 46 tisíc z nich. Nejčastějšími zeměmi jejich původu byly Maroko, Senegal a Mali.

