Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Migranti jako nástroj pomsty. Maroko chce Afriku bez Španělů, má mocné spojence

Jan Hron
  19:00

Fotogalerie111 Premium

Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrací zpět. (31. července 2026) | foto: AP

Migrační krize ve španělské Ceutě ukázala vliv, který Maroko může vyvinout na vládu premiéra Pedra Sáncheze. Ten si uvědomuje, že Madrid potřebuje Rabat při zvládání migrace, podle pozorovatelů ale Maroko tuto závislost vnímá jako slabost. Severoafrická země si klade nárok na španělské exklávy, přičemž podpora mu zaznívá i z Izraele a USA.

Neobyčejně masivní průnik padesáti až šedesáti tisíc migrantů do Ceuty přinutil některé španělské politiky ke kritice Rabatu. „Nazývejme věci pravými jmény: Maroko využívá lidské bytosti k útoku na naši suverenitu,“ prohlásil Eduardo Rubiňo, poslanec levicové strany Más Madrid, která podporuje Sánchezovu vládu. Španělská poslankyně saharského původu Tesh Sidiová podobně obvinila „marockou diktaturu“ z používání vlastních lidí jako zbraně proti Španělsku.

Možná nikoli náhodou k tomu dochází v době, kdy jsou americká a izraelská vláda rozzuřené na španělskou socialistickou vládu kvůli její podpoře práv Palestinců a odporu proti válce s Íránem.

profesor mezinárodních studií Stephen Zunes

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...

Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc

ilustrační snímek

Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový...

4. srpna 2026  14:33,  aktualizováno  19:31

Smetl vůz za traktorem a srazil se s dalším autem. Zraněných je 12, včetně čtyř dětí

ilustrační snímek

Dramatické odpoledne zasáhlo silnici II/692 mezi Dušejovem a Vyskytnou nad Jihlavou. Řidič osobního auta se podle všeho plně nevěnoval řízení a v plné rychlosti zezadu smetl vůz stojící za...

4. srpna 2026  19:22

Vedra lámou rekordy i u sousedů. Bratislava hlásí přes 40, Vídeň rovných 41

Vlna veder ve Francii (25. června 2026)

Teplotní rekordy spojené extrémním počasí nezaznamenává jen Česká republiky. Čtyřicetistupňové hodnoty hlásí také naši sousedé. Přes 40 stupňů Celsia v úterý naměřili meteorologové na několika...

4. srpna 2026  19:10

ANO se utká o většinu v Senátu. O volby do něj má zájem 153 kandidátů

ilustrační snímek

Politici měli poslední den pro podání kandidátních listin do senátních a komunálních voleb. Senát nyní ovládá opozice, zatímco klub ANO v něm má jen patnáct členů a obhajuje jediný mandát. Kdyby na...

4. srpna 2026  8:59,  aktualizováno  18:50

Ruský zázrak: přijel Putin, benzin prudce zlevnil. Odjel Putin, benzin prudce zdražil

Ruský vládce Vladimir Putin navštívil Krasnojarsk a setkal se s tamní mládeží....

V ruském městě Krasnojarsk na Sibiři nejprve prudce klesly a poté stejně náhle stouply ceny na čerpacích stanicích. Benzin a nafta zlevnily před příjezdem ruského prezidenta Vladimira Putina, ale...

4. srpna 2026  18:47

Dohoda s Íránem o otevření Hormuzského průlivu je na spadnutí, tvrdí USA

Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)

Dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena ještě dnes či ve středu, řekl americký ministr financí Scott Bessent. Katar mezitím oznámil, že...

4. srpna 2026  18:39

Kouřící halda v Ostravě zůstane bez viníka. Ministerstvo zastavilo miliardovou kauzu

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Čtyři roky práce České inspekce životního prostředí přišly nazmar. Ministerstvo životního prostředí smetlo ze stolu vyšetřování masivního nelegálního závozu odpadu do hořící haldy Heřmanice. Podařilo...

4. srpna 2026  18:18

SPD posílá do voleb i Nečase, který vedl stranu bývalého prezidenta Zemana

Lubomír Nečas (SPD)

Vládní hnutí SPD zkusí získat svá první křesla v Senátu. Pomoci ji k tomu má i lékař Lubomír Nečas, který vedl Stranu práv občanů, která vznikla na podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Nečas...

4. srpna 2026  11:39,  aktualizováno  18:15

Na Benešovsku hoří les a pole. Oheň zasáhl i chatky, hasiči snížili stupeň poplachu

ilustrační snímek

Hasiči v úterý odpoledne zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, čtyři zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a jednoho z nich převezli do benešovské...

4. srpna 2026  17:03,  aktualizováno  18:10

Požár lesa v podhůří Šumavy hasil i vrtulník, plameny už se nešíří

Požár lesa u Nezdic nedaleko Kašperských Hor. (4. srpna 2026)

Požár přibližně šesti hektarů lesa a louky u šumavských Nezdic na Klatovsku se přestal šířit. Vrtulník s bambivakem odletěl zhruba po 1,5 hodině kolem 17:00. Zasahuje až 150 hasičů. Nikdo nebyl...

4. srpna 2026  16:04,  aktualizováno  18:07

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Koncentrace jedovatého ozonu v Česku: smogová situace platí ve třech krajích

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý vyhlásil pro celý Ústecký, Středočeský kraj i pro Prahu smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci troposférického, tedy přízemního, ozonu. Zejména...

4. srpna 2026  17:35

Žena v Libni vyskočila z jedoucího vlaku. Vážně si poranila hlavu, je v nemocnici

V pražské Libni vyskočila mladá žena z jedoucího vlaku. (4. srpna 2026)

Mladá žena vyskočila v úterý odpoledne z jedoucího vlaku v pražské Libni. Podle policie sama otevřela dveře soupravy a vyskočila ven. Utrpěla při tom velmi vážné zranění hlavy. Na několik minut se jí...

4. srpna 2026  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.