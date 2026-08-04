Neobyčejně masivní průnik padesáti až šedesáti tisíc migrantů do Ceuty přinutil některé španělské politiky ke kritice Rabatu. „Nazývejme věci pravými jmény: Maroko využívá lidské bytosti k útoku na naši suverenitu,“ prohlásil Eduardo Rubiňo, poslanec levicové strany Más Madrid, která podporuje Sánchezovu vládu. Španělská poslankyně saharského původu Tesh Sidiová podobně obvinila „marockou diktaturu“ z používání vlastních lidí jako zbraně proti Španělsku.
Možná nikoli náhodou k tomu dochází v době, kdy jsou americká a izraelská vláda rozzuřené na španělskou socialistickou vládu kvůli její podpoře práv Palestinců a odporu proti válce s Íránem.