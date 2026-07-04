U zrodu a rozvoje USA stáli přistěhovalci, připomněl papež při návštěvě Lampedusy

Učinil tak právě v době, kdy Evropská unie zpřísňuje svou migrační politiku a americký prezident Donald Trump u příležitosti oslav 250. výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států stupňuje svou protiimigrační rétoriku a přistěhovalce označil za hrozbu pro USA.
„Tady viděli ne jednoho, ale tisíce lidských bytostí, které padly do rukou banditů, a ti je o všechno připravili,“ řekl na Lampeduse papež. Podle něj EU disponuje kapacitou migrační krizi čelit a má také historickou odpovědnost.
„Měla by je chránit, podporovat a integrovat a zároveň pracovat na strategickém plánu, aby nikdo nebyl nucen emigrovat,“ řekl při mši, které se účastnilo asi čtyři tisíce lidí.
Zatímco Spojené státy slaví Den nezávislosti slavnostními průvody, oslavami a ohňostroji, první papež v historii, který se v USA narodil, ve stejný den ráno přicestoval na malý ostrov, který se stal symbolem migrační krize a utrpení běženců na cestě do Evropy.
Nejen Spojeným státům tak vyslal silné symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka, migrantů a těch nejzranitelnějších zvláště, napsala agentura AP. USA zároveň připomněl, že u jejich zrodu i rozvoje stáli právě přistěhovalci.
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Lev XIV. zahájil půldenní návštěvu Lampedusy chvilkou ticha a položením věnce na hřbitově s očíslovanými hroby neidentifikovaných migrantů. Poté se vydal k Bráně do Evropy, památníku těm, kteří na této cestě zemřeli. U něj papež rozjímal, ale také hovořil s africkým chlapcem jménem Leo (Lev), který před několika lety cestou do Evropy ztratil matku.
Nynější papež, který pochází z Chicaga a od svého zvolení loni v květnu Spojené státy nenavštívil, učinil z ochrany migrantů jedno z klíčových témat svého pontifikátu a kritizuje mimo jiné imigrační politiku Trumpovy administrativy jako nehumánní.
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Minulý měsíc varoval, že historie odsoudí světové vůdce, kteří s přistěhovalci zacházejí krutě, nikoho však nejmenoval. V pátek, v předvečer oslav 250. výročí vzniku USA, ocenil tradici své rodné země při přijímání přistěhovalců a Američany vyzval, aby se řídili ideály obsaženými v Deklaraci nezávislosti.
Italský ostrov papež navštívil jen několik týdnů poté, co Evropská unie (EU) přijala nová, přísnější opatření v oblasti migrace. Ty mimo jiné počítají se zřizováním zadržovacích center mimo hranice EU.
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„Přítomnost papeže Lva XIV. (na ostrově) vysílá jasný signál v době, kdy se celosvětová politická debata o migraci soustředí spíše na hranice a politiku odrazování než na ochranu a sdílenou odpovědnost,“ sdělil mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Ungaro.
Ostrůvek Lampedusa má rozlohu pouhých 20 kilometrů čtverečních a leží asi 140 kilometrů od tuniských břehů. Rekordní migrační vlně v poslední dekádě čelil v roce 2023, kdy na něj dorazilo asi 157 tisíc běženců.
Od té doby počet lidí, kteří na něj z Afriky připlouvají, výrazně klesl díky spolupráci italské vlády s libyjskými a tuniskými úřady. Od začátku letošního roku doplulo na Lampedusu podle italského ministerstva vnitra asi 14 460 lidí, což je zhruba polovina oproti stejnému období loni.
V říjnu 2013 se asi 800 metrů od pobřeží Lampedusy potopila rybářská loď, která převážela přes 500 uprchlíků. S více 360 utonulými šlo o největší jednotlivé neštěstí v historii ostrova. Na migrační trase přes ostrov, která patří k nejnebezpečnějším na světě, však během let zahynuly tisíce dalších lidí.
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13. srpna 2025