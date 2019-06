Dostali peníze za odchod z Německa. Někteří se vrátili a požádali o azyl

V Německu mají migranti z několika desítek vybraných zemí, jejichž žádost o azyl úřady zamítnou, právo požádat o finanční příspěvek ve výši několika stovek eur.

Výměnou za to se musejí sami dobrovolně vrátit do vlasti. Podle agentury DPA vyjde vyplacení této „prémie za odchod“ německé úřady levněji, než kdyby musely organizovat nákladnější deportační lety. Kolik peněz migrant dostane, záleží na zemi jeho původu a věku.



Podle údajů německé vlády dostalo od roku 2014 peníze za opuštění země celkem 102 761 odmítnutých žadatelů o azyl. Zpět se jich později vrátilo a novou žádost o azyl podalo 2 506.

Každý, kdo peníze od státu dostal a do Německa se přesto vrátil, musí vyplacené prostředky vrátit. Podle agentury DPA se takto do státní kasy vrátilo jen mezi počátkem roku 2017 a letošním dubnem 83 tisíc eur (asi 2,1 milionu korun).

Většina migrantů, kteří v minulých letech získali peníze, jež jim mají pomoci znovu začít ve své vlasti, pocházela z východní a jihovýchodní Evropy. Nejčastěji tuto prémii dostali Albánci (1 345) a Srbové (1 088), dále pak Gruzínci, Rusové, Severomakedonci a také Iráčané.



Jen velmi málo je mezi těmi, kdo příspěvek dostali, lidí z Afghánistánu a Turecka. Syřany německé úřady k návratu do vlasti vzhledem ke špatné bezpečnostní situaci v zemi tímto způsobem nemotivují.

Ministr vnitra Horst Seehofer ve čtvrtek označil za nepřijatelné, aby někdo dostal od státu peníze za odjezd ze země a poté se vrátil.

„Dalo by se tomu zabránit, kdyby se na hranicích dával větší pozor na to, kdo do země vstupuje,“ uvedl člen bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU).

V loňském roce Německo na podpůrný program pro odmítnuté žadatele o azyl uvolnilo 9,5 milionu eur (243 milionů korun). Dalších téměř dvacet milionů eur (513 milionů korun) mohli migranti, kteří se rozhodli dobrovolně vrátit do vlasti, čerpat z programu Starthilfe Plus, který jim má pomoci v začátcích především s financováním ubytování.