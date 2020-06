Maskovaní muži kradou migrantům lodní motory, pak je zatlačí do Turecka

6:01 , aktualizováno 6:01

Maskovaní muži naskakují na lodě migrantů, aby jim odebrali motor a nechali je na pospas řecké pobřežní stráži, která jejich plavidla zatlačí zpět do Turecka. Napsal to list The Times s odkazem na videa, která má k dispozici. Řecko od května podniká opatření k posílení bezpečnosti na hranicích s Tureckem, a to v reakci na varování Ankary, že do Evropské unie mohou z jejího území opět začít proudit uprchlíci.