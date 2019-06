Tunisko k sobě nevpustilo loď s migranty. Další přepluli průliv do Británie

Migranti směřující z Afriky do Evropy uvízli v mezinárodních vodách poté, co lodi selhal motor. Nakonec je zachránil egyptský remorkér, který plul kolem. Posádka egyptského plavidla o migrantech informovala Itálii a Maltu a následně s nimi zamířila do přístavu Zarzis na jihu Tuniska. Tam však úřady vylodění zakázaly.



„Situace je vážná, na palubě je nás téměř 100 a nemáme zásoby jídla a vody na více než dva dny,“ řekl kapitán v telefonickém rozhovoru s agenturou AFP. Místní guvernér podle tuniské lidskoprávní organizace FTDES žádal tuniskou vládu o svolení k přijmutí migrantů.

Ze 75 migrantů podle FTDES 64 pochází Bangladéše, devět z Egypta, jeden z Maroka a jeden ze Súdánu. Na moře se běženci původně vydali ze západolibyjského přístavu Zuvára.

Pobřeží Libye je výchozím bodem, odkud se lidé, kteří z Afriky prchají před válečnými konflikty a chudobou, snaží dostat do Evropy. Při nebezpečné cestě na moři již utonuly tisíce migrantů, zatímco mnoho dalších v Libyi zadrželi a zotročili pašeráci lidí a ozbrojené skupiny. Libyjské úřady ale s pomocí Evropské unie (EU) zesílily snahy lodě s migranty mířícími do Evropy zastavit.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se letos přes moře do Evropy dostalo zhruba 16 800 migrantů, což je asi o čtvrtinu méně než ve stejném období loni. Během plavby přitom letos zahynulo 410 lidí, loni to bylo 616. Minulý měsíc u tuniských břehů utonulo asi 60 migrantů z Bangladéše, kteří se z Libye chtěli dostat do Evropy.

Britové zadrželi rekordní počet migrantů

S velkou skupinou migrantů se v sobotu potýkala také Británie, kde policisté zadrželi 74 migrantů, kteří dorazili k pobřeží na osmi člunech. Další dvě lodě zadržely francouzské úřady ještě před vyplutím na francouzské straně průlivu.

Podle britského konzervativního poslance Charlieho Elphickea, který byl zvolen ve volebním okrsku Dover, je počet v sobotu zadržených migrantů „rekordní“. „Mysleli jsme, že jsme se s touto krizí vypořádali o Vánocích, ale počty (migrantů) stále rostou,“ napsal zákonodárce na Twitteru.

Elphicke tak připomněl situaci z loňského prosince, kdy se kolem Vánoc pokusilo do Británie přes Lamanšský průliv doplout několik desítek migrantů. Londýn se pak rozhodl v průlivu nasadit hlídkovou loď královského námořnictva.

Britský ministr vnitra Sajid Javid v lednu uvedl, že Lamanšský průliv se v roce 2018 pokusilo překonat na člunech 539 migrantů, z toho 80 procent v posledních třech měsících roku.

V květnu britské úřady napočítaly 140 migrantů, kteří se do země dostali po moři z Francie. Podle agentury AP se může vzhledem k příznivému počasí počet pokusů migrantů o překonání průlivu dál zvyšovat.

Řešení migrace je mimoevropské, řekl Andrej Babiš po jednání v Bruselu: