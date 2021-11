Za nás by se to nestalo. Bývalí běloruští pohraničníci kritizují migrační krizi

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko nedávno přiznal, že je „dost možné“, že někdo z tamních „siloviků“ pomáhal běžencům z Blízkého východu překročit hranice s Polskem. Prý čistě z dobroty srdce. On sám se tím ale zabývat nebude. Jenže podle bývalých pohraničníků to není tak dávno, co služba na hranicích vypadala úplně jinak. O přímé účasti či minimálně laxním přístupu jejich kolegů k proudu lidí, kteří se přes Bělorusko snaží ilegálně dostat do Evropské unie, nepochybuje většina z nich. Někteří na záběrech tlačenic u přechodu Bruzhi-Kuźnica poznali bývalé kolegy.