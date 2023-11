Nevěří jim, že jsou děti. Zahlcené Kanáry se o mladé migranty nestarají

Dospívající Moussa Camara, který osiřel před dvěma lety během vojenského převratu v Guineji, se vydal na moře na dřevěném člunu. S dalšími 240 migranty zamířil na Kanárské ostrovy, společně absolvovali jedenáctidenní plavbu, jejíž polovinu strávili bez jídla a pitné vody. Dvacet lidí cestou zemřelo, jejich těla spadla do moře.

Moussa se nakonec na Tenerife, největším ze sedmi Kanárských ostrovů, dostal. Když se však vyčerpaný, vyhladovělý a popálený od slunce vylodil, narazil na obrovský problém – policie ho zaregistrovala jako dospělého a do centra pro nezletilé s lepšími možnostmi ho nepustila.

„Jsme děti, zradili nás,“ řekl agentuře Reuters Moussa, kterému je podle dokumentů Červeného kříže pouhých patnáct let. Policie však trvá na tom, že on i jeho stejně starý kamarád oslavili už osmnácté narozeniny, a nemají tak nárok na žádnou pomoc. Zařazení do kategorie dospělých totiž znamená, že místo toho, aby byla oběma chlapcům poskytnuta podpora při hledání bydliště a vzdělávání, budou se o sebe muset postarat sami.

Chlapci tak nyní čekají spolu s více než dvěma tisíci dospělými na staré vojenské základně v horách Tenerife na převoz do pevninského Španělska nebo na povolení odejít jinam do Evropy.

Ostrovy situaci nezvládají

Rozhodnutí cizinecké policie ukazuje napjatou situaci na španělském souostroví, které je zahlceno nelegální migrací. Od začátku letošního roku připlulo rekordních 32 tisíc migrantů, v říjnu úřady zaregistrovaly dokonce tisícovku příchozích za jediný den.

„Nemáme ani zdroje, ani klid, abychom se vypořádali s lavinou, která přichází,“ okomentoval situaci pro Reuters prezident Kanárských ostrovů Fernando Clavijo a obvinil policii z chyb při zařazování migrantů do jednotlivých skupin.

Přestože podle prezidenta proudí na ostrovy asi stovka nezletilých denně, španělská vláda udělila povolení na přemístění do jiných španělských regionů do konce listopadu pouze 347 nezletilým.

Státní zastupitelství se podle informací agentury Reuters v posledních měsících zabývalo 48 případy zařazení mladistvých do kategorie dospělých migrantů. U čtyř se potvrdilo, že se skutečně jedná o mladistvé, kteří mají nárok na speciální podporu, dalších třicet bylo posláno do dětského zařízení, kde čekají na provedení speciálních testů stáří kostí. Zbylých čtrnáct migrantů čeká v zařízení pro dospělé, stejně jako Moussa.

Ten je momentálně umístěný v tenerifském centru pro dospělé migranty Las Raices ve městě San Cristobal de La Laguna s dalšími mladistvými, například s šestnáctiletým Modou Lamin Jarju z Gambie. „Přišel jsem jen pomoci své rodině,“ řekl Jarju a popsal své zděšení, když na lodi došly zásoby a ostatní zemřeli. „Chci jen chodit do školy,“ řekl další migrant z Gambie, šestnáctiletý Salaoum Colley.

Test kostí si zařiďte sami

Data státního zastupitelství potvrzují zkušenost právníka Frana Morenilly, jenž se zabývá migrací v jihošpanělském městě Almería.

„Ani zdaleka se nejedná o ojedinělý případ,“ řekl Morenilla s tím, že se setkává s vysokým počtem nezletilých, kteří přicházejí do pevninského Španělska a kteří byli na Kanárských ostrovech registrováni jako dospělí.

Světová organizace na ochranu práv Amnesty International ve své zprávě z 3. listopadu uvedla, že 12 z 29 migrantů, s nimiž hovořila v centrech pro dospělé na Kanárských ostrovech, byli ve skutečnosti nezletilí.

Dětí, které byly neprávem zařazeny mezi dospělé, musí samy vyhledat charitativní organizaci, jež může jejich jménem požádat o vyšetření kostí za účelem určení věku. Jedná se však o proces, který může trvat i několik měsíců.

Nebezpečná plavba je neodradí

Jedním z nejpostiženějších ostrovů je nejmenší El Hierro, který má zhruba 11 tisíc obyvatel. Za letošní rok se populace zdvojnásobila, když přišel stejný počet migrantů.

V největším centru pro nezletilé na El Hierro žijí stovky dětí, které snídají na basketbalovém hřišti před výukou španělštiny. Nejmladšímu z nich je devět let. Prezident Clavijo v souvislosti s tím vyzval, aby Evropská unie řešila příčiny migrace z Afriky, jejíž populace se má do roku 2050 zdvojnásobit.

El Hierro Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Víte, čím si musí projít matka nebo otec, aby posadili svého šestiletého nebo sedmiletého syna do cayuco (malý dřevěný člun, pozn. red.) s dvěma stovkami nebo i více lidmi, které neznají, a hodili je v noci na otevřené moře? Ti lidé to nedělají pro zábavu,“ uvedl Clavijo.

Sedmnáctiletý Mas Fall ze Senegalu řekl, že Kanárské ostrovy by se měly připravit na další mladé migranty, jako je on, a že nebezpečí na moři při 1 450 kilometrů dlouhé cestě na El Hierro je neodradí. „Takových, jako jsem já, přijde mnohem víc,“ dodal mladík.