Ministři vnitra EU se neshodli na řešení migrace. Znovu jednají v pondělí

Seehofer již před jednáním řekl, že státy, které se dosud zdráhaly podílet se na společném evropském mechanismu řešení migrace, je třeba přesvědčit argumenty. Povinné kvóty podle něj v plánu nejsou. Seehofer ve středu kritizoval Česko, jehož ochota podílet se na evropském řešení migrace je podle něj téměř nulová.



Migrace byla hlavním tématem dnešního neformálního jednání ministrů vnitra v Helsinkách. Před jeho začátkem se podle agentury APA řada zástupců členských zemí EU vyslovila pro vytvoření nouzového mechanismu, který by měl pomoci především Maltě a Itálii, kam připlouvá ze severní Afriky nejvíce migrantů. Tyto jihoevropské státy v poslední době bránily lodím s migranty zachráněnými na moři vplouvat do svých přístavů.

Průlomu v jednáních, která začala již ve středu večer, se ve čtvrtek nakonec nepodařilo dosáhnout. Znovu by se měli ministři vnitra sejít na počátku září na Maltě. Německý ministr vnitra Seehofer ve čtvrtek vyjádřil přesvědčení, že tehdy se již dohodu podaří nalézt. Francouzský ministr vnitra Christoph Castaner však řekl, že již v pondělí budou v Paříži hledat řešení ministři vnitra a zahraničí patnácti zemí EU, kterých se problém migrace bezprostředně týká.

Německo a Francie vypracovaly plán dočasného mechanismu přerozdělování migrantů, ale není jasné, jak přesně vypadá. Seehofer nicméně ještě před odletem do Helsinek zdůraznil, že by jeho součástí neměly být žádné povinné kvóty pro jednotlivé země. Ty státy, které se dosud odmítaly podílet na společném evropském mechanismu, je podle německého ministra třeba přesvědčit argumenty. V ideálním případě by se podle něj měly státy zavázat k přebírání migrantů zachráněných ve Středozemním moři dobrovolně.

Proti povinným kvótám na přerozdělování migrantů se dlouhodobě staví především země takzvané visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Podle agentury DPA ale dohodu na německo-francouzském plánu zablokovala především Itálie, která se obává, že by si unijní země mohly mezi sebe rozdělovat uprchlíky s nárokem na azyl a migranti bez nároku na mezinárodní ochranu by zůstávali na italském území.

Seehofer ve středu Česko kvůli migraci kritizoval. Připravenost Prahy podílet se na společném evropském řešení migrace je podle německého ministra téměř nulová. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček takové tvrzení odmítl. Podle něj je Česko připraveno pomoci, nepřeje si ale povinné kvóty.