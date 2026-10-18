Tohle by mohlo čekat i nás. Vance přičítá násilnosti ve Francii nezvládnuté imigraci

„Západní liberálové ve jménu rozmanitosti a soucitu importovali do Francie i dalších zemí třetí svět. Zanedbali přitom zásadní otázky asimilace a vzájemné slučitelnosti,“ uvedl na síti X. „Byli varováni, že to takhle dopadne, ale nedbali na to,“ dodal s tím, že se modlí, aby Francie, „krásná země s úžasnými lidmi, učinila tomuto šílenství přítrž, než shoří další památky“.
V době, kdy do voleb do amerického Kongresu zbývají necelé dva týdny, republikánský politik dále napsal, že podobná budoucnost by mohla čekat i Spojené státy, pokud by demokraté získali kontrolu nad Kongresem. „Doufám, že to Američané sledují,“ uvedl.
Členové Republikánské strany prezidenta Donalda Trumpa doufají, že v nadcházejících volbách 3. listopadu obhájí těsnou většinu jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu.
Ve Francii byly protesty proti vysokým životním nákladům, kterých se zúčastnily statisíce lidí, většinou pokojně, ale některé narušily závažné výtržnosti. Francouzská vláda je přičetla osobám z řad krajní levice.
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Rabování, zpustošená historická radnice. Ve Francii při protestech zadrželi 1 200 lidí
Ve Spojených státech uplatňuje Trumpova administrativa vůči migrantům tvrdou politiku a často se chlubí hromadnými deportacemi. Prezident i viceprezident v minulosti také opakovaně kritizovali Evropu za její údajně příliš benevolentní azylovou a migrační politiku.
V sobotu se v celé Francii konaly demonstrace proti zvyšování životních nákladů. Násilnosti, které je provázely v některých francouzských městech, si vyžádaly 150 zraněných policistů a četníků. Zadrženo bylo 1200 lidí, oznámil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Média informují o rabování luxusních butiků i supermarketů a útocích na sídla úřadů. V Limoges byla zapálena radnice, v Lyonu sídlo místní turistické centrály.