Migrace Afričanů je pozitivní fenomén, tvrdí africký miliardář

21:09 , aktualizováno 21:09

Na migraci Afričanů do Evropy a Severní Ameriky by se mělo pohlížet jako na pozitivní fenomén, ne jako na hrozbu. Řekl to v rozhovoru s agenturou AP miliardář původem ze Súdánu Mo Ibrahim. Ten zároveň odmítl názor, že by afričtí migranti zaplavovali Evropu.