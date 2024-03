Byl hrubě nedbalý. Soud v USA poslal do vazby po matce i otce masového střelce

Jennifer a James Crumbleyovi jsou vůbec prvními rodiči v USA, které porota shledala zodpovědnými za střelbu provedenou dítětem. Výše trestu pro oba odsouzené rodiče, matku v únoru a otce nyní v březnu, zazní 9. dubna v devět hodin. O bezprecedentním rozsudku informuje CNN.

Ethanu Crumbleyovi bylo 15 let, když v roce 2021 na střední škole Oxford High School ve státě Michigan kreslil obrázky s násilnou tematikou. Rodiče si ho odmítli vyzvednout. Chlapec však o několik hodin později začal po svých spolužácích střílet, přičemž čtyři zabil a několik dalších zranil.

Soud tak útočníka loni v prosinci odsoudil na doživotí. Soudce navíc odmítl žádost obhajoby o kratší trest a odepřel odsouzenému i možnost podmínečného odpuštění zbytku trestu.

Crumbleyová i Crumbley byli shledáni vinnými ve všech čtyřech případech neúmyslného zabití, za každý z nich jim hrozí maximální tresty 15 let vězení, které by běžely současně.

Americké úřady se domnívají, že Crumbleyovi ignorovali psychické problémy jejich syna. Několik dní před útokem mu navíc jako dárek pořídili zbraň SIG Sauer ráže 9 mm, kterou pak při střelbě použil. Jamese Crumbleyho proto úřady označily jako „hrubě nedbalého“. Synovi podle nich nevěnoval dostatečnou pozornost a péči.

„James Crumbley není souzen za to, co udělal jeho syn,“ řekla prokurátorka okresu Oakland Karen McDonaldová. „James Crumbley je souzen za to, co sám udělal i neudělal,“ sdělila.

Při čtení rozsudku otce byly podle CNN přítomny i rodiny obětí, jejichž příslušníci plakali. Po vynesení dokonce někteří z nich objali hlavního žalobce.