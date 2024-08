ANALÝZA: Obamová ukázala, jak má vypadat pravý lídr. A může to být chyba

„Jsem jediný natolik hloupý člověk, abych řečnil hned po Michelle Obamové.“ Když tuto větu prohlásí choť někdejší první dámy, je to velká pochvala. Barack Obama byl ve svém vystoupení na sjezdu Demokratické strany věcný, nechyboval a choval se jako zkušený státník. Pamatovat si ho však bude málokdo, úterní noc totiž ovládla jeho žena Michelle.

Do politiky se dlouho nemíchala, o to silnější její návrat do rodného Chicaga byl. Dvacet minut na pódiu využila k demolici republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, nebránila se emocím. Paradoxně tak zastínila i demokratickou uchazečku o Bílý dům Kamalu Harrisovou, Američané alespoň na pár minut viděli vysněnou prezidentku. Ta však kandidaturu zarputile odmítá.