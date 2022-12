Bosna a Hercegovina se konečně dočkala. Získala status kandidátské země EU

Prezidenti a premiéři států Evropské unie schválili udělení statusu kandidátské země Bosně a Hercegovině. Oznámil to mluvčí předsedy Evropské rady Charlese Michel. Balkánská země se tak šest let po oficiální žádosti o vstup do evropského bloku stala osmým státem, který je v současnosti kandidátem členství.