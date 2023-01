Sériový vrah ze Sibiře se hlásí do války, zavraždil přes osmdesát žen

„Chtěl bych do armády,“ odpověděl Popkov na otázku reportérů portálu Vesti Irkustsk, jaký má životní sen. Někdejší policista si prý ovšem moc dobře uvědomuje, že válka není žádná legrace.

„Není to žádná počítačová hra nebo dobrodružná kniha. Pokud by k tomu mělo skutečně dojít, tak až přejde leden únor, to jsou největší mrazy. Mráz mi nedělá dobře. Pak nad tím nebudu vůbec přemýšlet a souhlasil bych,“ dodal Popkov.