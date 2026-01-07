Zemřel adoptovaný syn prezidenta Reagana, život zasvětil ideálům svého otce

Autor: ,
  7:39
Ve věku 80 let zemřel Michael Reagan, první syn někdejšího prezidenta USA Ronalda Reagana. Zprávu o jeho skonu přinesla na sítích Nadace a institut Ronalda Reagana. Ocenila ho jako neochvějného strážce odkazu svého otce.

Michael Reagan na snímku z roku 2004 hovoří o svém otci (na obrazovce za ním). | foto: AP

„Michael Reagan žil život zformovaný přesvědčením, cílem a trvalou oddaností k ideálům prezidenta Reagana,“ uvedla nadace.

Michael Reagan se narodil jako nemanželské dítě a budoucí prezident ho spolu se svou první ženou Jane Wymanovou adoptoval jen několik hodin po jeho narození v roce 1945.

Zahrál si v televizním seriálu „Falcon Crest,“ téměř dvě desetiletí pracoval jako rozhlasový moderátor, kde diskutoval o politice a kultuře.

Byl také komentátorem a přispěvatelem konzervativní televizní sítě Newsmax, známý byl také díky rozhlasovému debatnímu pořadu The Michael Reagan Show. Napsal též několik knih o svém dospívání, rodině a vlivu svého otce.

Ronald Reagan byl prezidentem USA v letech 1981 – 1989. Se svou druhou ženou Nancy, kterou si vzal v roce 1952 měl ještě dceru Patricii a syna Ronalda. Bývalý prezident zemřel v roce 2004.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Požár haly v Tehově způsobil škodu sedm milionů, hasiči už zjistili příčinu

Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů. (6....

Škodu za sedm milionů korun způsobil úterní požár v Tehově na Benešovsku, kde hořela hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Incident se obešel bez zranění. Příčinou...

6. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  7. 1. 7:59

Zemřel adoptovaný syn prezidenta Reagana, život zasvětil ideálům svého otce

Michael Reagan na snímku z roku 2004 hovoří o svém otci (na obrazovce za ním).

Ve věku 80 let zemřel Michael Reagan, první syn někdejšího prezidenta USA Ronalda Reagana. Zprávu o jeho skonu přinesla na sítích Nadace a institut Ronalda Reagana. Ocenila ho jako neochvějného...

7. ledna 2026  7:39

Hlídejte si záda, vyhrožuje Trump Kolumbii. Podle jejího prezidenta má senilní mozek

Gustavo Petro vs. Donald Trump

Levicový kolumbijský prezident Gustavo Petro o 79leté americké hlavě státu Donaldu Trumpovi prohlásil, že má senilní mozek. Informoval o tom deník New York Times. Petro tak učinil v reakci na...

7. ledna 2026  6:55

Rodiče chystali synovi pohřeb, ten ale žije. Policie si ho u nehody spletla s jiným

Britská policie střeží budovu soudu v Liverpoolu, který projednává případ...

Tři týdny žili rodiče v Británii v domnění, že jejich 17letý syn zemřel při dopravní nehodě nedlouho před Vánoci, než policie zjistila, že zaměnila jeho identitu a mladík ve skutečnosti žije a...

7. ledna 2026  6:49

Ve vězení zemřel dvojitý agent Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

Aldrich Ames

Ve vězení v Marylandu ve Spojených státech zemřel ve věku 84 let Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA a někdejší vysoký činitel Ústřední zpravodajské služby (CIA), který...

7. ledna 2026  6:36

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, výtěžek z prodeje ohlídá Trump

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. V noci na středu to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude...

7. ledna 2026  1:33,  aktualizováno  6:30

Babiš na Hradě poobědvá s prezidentem, přinese mu návrh na jmenování Turka

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítá prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše. Jednat budou i o nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na post ministra životního...

7. ledna 2026  5:45

Prezident Pavel bude u jednání o muniční iniciativě. Nová vláda ji nezruší

Prezident Petr Pavel dorazil jako první na Pražský hrad, kde jmenuje ministry...

Poprvé v novém složení se schází Bezpečnostní rada státu. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude jednat také o budoucnosti muniční iniciativy, v jejímž rámci Česko zprostředkovává dodávky velkorážové...

7. ledna 2026  5:21

Cestujete víckrát za rok? Podívejte se, jak v roce 2026 ušetřit na pojištění

Komerční sdělení
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Většina z nás řeší cestovní pojištění až ve chvíli, kdy balí kufry. Klikneme na první rozumnou nabídku, zaplatíme pár stovek a na týden máme klid. Jenže pokud za hranice vyrážíte častěji než jednou...

7. ledna 2026

Vláda utrácela příliš. Nová to ale nezlepší, úspory nejsou priorita, varují analytici

Premium
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko výrazně překročilo Sněmovnou schválený schodek rozpočtu pro loňský rok ve výši 241 miliard. Schodek nakonec dosáhl částky 290,7 miliardy korun. Minulá vláda tak doplatila na rozpočet, který...

7. ledna 2026

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

7. ledna 2026

S USA proti Saddámovi. Před 35 lety Češi válčili, jednotku obdivoval celý svět

Premium
Na stráži. Příslušníci československé protichemické jednotky hlídají na...

Netradiční Vánoce a Nový rok zažili před 35 lety českoslovenští chemici. Místo ladovských bílých Vánoc čekala na vojáky horká arabská poušť. Místo ohňostroje skutečné rakety a bomby.

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.