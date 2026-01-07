Zemřel adoptovaný syn prezidenta Reagana, život zasvětil ideálům svého otce

„Michael Reagan žil život zformovaný přesvědčením, cílem a trvalou oddaností k ideálům prezidenta Reagana,“ uvedla nadace.
Michael Reagan se narodil jako nemanželské dítě a budoucí prezident ho spolu se svou první ženou Jane Wymanovou adoptoval jen několik hodin po jeho narození v roce 1945.
Zahrál si v televizním seriálu „Falcon Crest,“ téměř dvě desetiletí pracoval jako rozhlasový moderátor, kde diskutoval o politice a kultuře.
Byl také komentátorem a přispěvatelem konzervativní televizní sítě Newsmax, známý byl také díky rozhlasovému debatnímu pořadu The Michael Reagan Show. Napsal též několik knih o svém dospívání, rodině a vlivu svého otce.
Ronald Reagan byl prezidentem USA v letech 1981 – 1989. Se svou druhou ženou Nancy, kterou si vzal v roce 1952 měl ještě dceru Patricii a syna Ronalda. Bývalý prezident zemřel v roce 2004.