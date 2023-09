Jacksonův klobouk vydražili za dva miliony korun, měl ho před zlomovým „moonwalk“

Podle agentury AFP o tom v úterý informovala aukční síň Hôtel Drouot.

Jackson si vlněný klobouk s hedvábnou podšívkou nasadil na hlavu těsně předtím, než poprvé předvedl taneční kroky známé jako moonwalk (měsíční chůze). Odhadní cena pokrývky hlavy typu fedora byla 60 tisíc až 100 tisíc eur.

Klobouk odhozený do publika na koncertě v březnu 1983 sebral fanoušek Adam Kelly, který se domníval, že si pro něj Jacksonův tým přijde. To se ale nestalo, a tak si ho nechal a později ho prodal americkému sběrateli. Do pařížské dražby teď klobouk dala galerie Artpeges, která se specializuje na předměty spojené s hudbou.

U kupců v Paříži v úterý uspěla také kytara amerického bluesmana T-Bone Walkera, která se vydražila za 129 400 eur (3,16 milionu korun). Těchto kytar se v roce 1949 vyrobilo pouhých 22 kusů, a je proto ceněnou raritou.

V polovině září skončila několikadenní aukce pozůstalosti legendárního britského rockového zpěváka Freddieho Mercuryho. Za 1 406 položek dražebníci utržili celkem 40 milionů liber (přes 1,1 miliardy korun).