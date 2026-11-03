Ryba smrdí od mikrovlnky: vytáhl zbraň na kolegu kvůli obědu, sám u policie dovařil

Když se mu pod nos dostal zápach z ryby, kterou si jeho kolega ohříval v mikrovlnce, vytáhl služební pistoli a na dotyčného s ní namířil. Bizarní incident, který se odehrál přímo na policejním ředitelství, stál zkušeného policistu slibnou kariéru. Místo oslav povýšení, které ho v té době čekalo, musel odevzdat odznak a čelit obvinění z trestného činu, píše britský deník Metro.
Místo domluvy rovnou tasil zbraň
Podle soudních dokumentů vše začalo jako běžný pracovní den v instruktážní místnosti stanice. Jeden z přítomných policistů dostal hlad a rozhodl se v mikrovlnné troubě ohřát rybí pokrm. Intenzivní aroma, které se z kuchyňky okamžitě rozšířilo po chodbách, detektiva DeBiaseho rozzuřilo natolik, že ztratil veškeré sebeovládání.
Místo verbální stížnosti nebo domluvy vytáhl zbraň z pouzdra a namířil ji přímo na nic netušícího kolegu. Ohrožovaný policista po incidentu podal podrobnou výpověď vyšetřovatelům. Sám DeBiase sice poskytl vlastní verzi událostí, její detaily však úřady veřejnosti neposkytly.
Vedení policie reagovalo nekompromisně. DeBiase byl okamžitě postaven mimo službu a do případu se vložilo oddělení pro profesionální standardy spolu se státním úřadem pro vymáhání práva v Jižní Karolíně (SLED). Interní vyšetřování odhalilo masivní porušení interních předpisů a detektiv dostal okamžitého padáka.
„Tento incident v žádném případě neodráží hodnoty, které muži a ženy z našeho sboru každý den prokazují,“ uvedlo policejní oddělení v oficiálním prohlášení. Bývalý detektiv byl následně zatčen a původně obviněn z nedovoleného držení a míření střelnou zbraní na osobu, což je v Jižní Karolíně závažný zločin.
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Pořezal generála nožem. Voják dostal podmínku, z armády ho téměř jistě vyhodí
Z vazby byl propuštěn až po zaplacení kauce ve výši pěti tisíc dolarů, v přepočtu skoro 110 tisíc Kč. Případ nakonec skončil u soudu dohodou o vině a trestu. Žalobce snížil obvinění na přestupek proti veřejnému pořádku, k němuž se DeBiase přiznal.
Soud mu uložil 90denní podmínku, pokutu 350 dolarů (v přepočtu přibližně 8 300 Kč) a schválil podmíněné propuštění. Pokud bývalý elitní policista během podmínky neporuší zákon, incident se nezapíše do jeho rejstříku trestů.
I když DeBiase unikl vězení, jeho kariéra v bezpečnostních složkách je v troskách. Součástí soudní dohody byl totiž striktní závazek, že se musí natrvalo vzdát své policejní certifikace pro stát Jižní Karolína a už nikdy nesmí žádat o znovupřijetí k jakémukoliv sboru.
Soudní spisy sice nezmiňují, o jaký druh ryby přesně šlo, ani zda byla DeBiaseho zbraň v osudný moment nabitá, jedno je však jisté: na policejní stanici v Myrtle Beach si už nikdo mořské plody k obědu jen tak ohřát netroufne.