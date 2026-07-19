V Miami zadrželi bratry Tateovy, Británie je viní ze znásilnění a obchodu s lidmi

Britská prokuratura už loni v květnu oznámila, že proti bratrům vznesla celkem 21 obvinění, mimo jiné ze zneužívání žen v letech 2012 až 2015 v oblasti severně od Londýna, kde vyrůstali. Bratři tato obvinění popírají.
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Tateovi, kteří propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících, se v roce 2016 přestěhovali do Rumunska. Tam byli v roce 2022 zatčeni a obviněni z účasti na podvodech, jejichž cílem bylo lákat ženy za účelem sexuálního vykořisťování. Minulý rok v únoru se přesunuli do Spojených států.
Andrew Tate proslul také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen.