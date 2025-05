Zdrogoval mě a znásilnil, viní propuštěná izraelská rukojmí svého trenéra

„Toho jsem se v životě nejvíc bála. Před zajetím, během zajetí. A stalo se to po něm, u mě doma, na místě, které pro mě mělo být nejbezpečnější,“ popsala Šamová izraelskému Kanálu 12. „Zažila jsem incident, kvůli kterému jsem skončila v extrémně špatném duševním stavu,“ dodala.

Policie v březnu v souvislosti s obviněním zatkla známého izraelského trenéra, jehož jméno ale nezveřejnila. Vyšetřovatelé prohledali jeho dům a zabavili mu telefon a počítač. „Z vazby jsme muže propustili, ale v případu zůstává podezřelým,“ konstatovala policie. Muž sexuální útok popřel.

Šamová vypověděla, že před útokem třikrát navštívila jeho fitness centrum v Tel Avivu. „V zajetí, v tunelech Hamásu, jsem měla naději. Teď jsem se najednou ocitla v temnotě,“ popsala.

Policie nyní prověřuje, zda trenér podal ženě omamnou látku. Přátelé Šamovou údajně našli u ní doma poté, co s ním trávila čas, ale na to, co se odehrálo, si vzpomínala jen mlhavě. Po převozu do nemocnice lékaři zjistili, že nedávno měla pohlavní styk, na který si ale nepamatovala.

Podezřelý trvá na své nevinně, podle portálu Ynet ale panují nejasnosti v jeho výpovědi. Vyšetřovatelům původně tvrdil, že do ložnice Šamové, kde ji podle jejího tvrzení znásilnil, nikdy během inkriminovaného večera nevstoupil. V dubnu ale změnil výpověď a uvedl, že do pokoje vstoupil, když se Šamová převlékala, aby se zeptal na adresu jejího bytu.

Šamová tvrdí, že ji trenér nabídl, že ji seznámí s hollywoodským filmovým producentem, aby mu vyprávěla svůj příběh o zajetí Hamásu. „Píšu knihu a je spousta lidí, kteří chtějí můj příběh převzít, takže to znělo úplně normálně,“ uvedla s tím, že trenér se pak objevil bez producenta.

Trenér podle portálu Times of Israel během jednoho z výslechů prohlásil, že mu Šamová „zničila život“ a její slova označil za lživá. „Nebylo to žádné sexuální obtěžování. Mám rodinu, manželku a dceru, které jsou pro mě důležité. Chci jen, aby tahle noční můra skončila,“ uvedl.

„Poslední, co jsem v životě potřebovala, byl incident jako tento. Ještě jsem ani pořádně nezpracovala své zajetí,“ konstatovala Šamová.

„Když jsme se po incidentu setkaly, nemohla přestat plakat. Byla shrbená a nekontrolovatelně plakala. Zažila jsem s ní těžké situace, svou dceru znám, ale tady byla v jakémsi naprostém zhroucení. Moje dcera se vrátila ze zajetí v hrozném fyzickém i psychickém stavu, ale ne v takovém, v jakém je teď,“ řekla Kanálu 12 její matka Keren Šamová.

Mladá žena se 7. října 2023 účastnila hudebního festivalu u kibucu Reim, kde ozbrojenci z Hamásu zabili na 360 lidí. Teroristé toho dne v Izraeli zavraždili 1 200 lidí a 253 dalších zavlekli do Pásma Gazy. V zajetí jich stále zůstává 59, naživu je ale podle izraelské armády jen 24 z nich.

Většina ostatních byla propuštěna výměnou za stovky palestinských vězňů při dvou příměřích, které krátce přerušily válku mezi Izraelem a Hamásem. Osm rukojmích osvobodila izraelská armáda při záchranných operacích, několik desítek rukojmí v zajetí zahynulo.

25. ledna 2025