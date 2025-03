Po boji s rakovinou zemřela první afroamerická republikánská kongresmanka

Loveová byla dcerou přistěhovalců z Haiti. Do politiky vstoupila v roce 2003 poté, co byla zvolena do rady města Saratoga Springs asi 50 kilometrů jižně od Salt Lake City. Později se tam stala starostkou.

V roce 2012 těsně prohrála souboj o křeslo ve Sněmovně reprezentantů proti úřadujícímu demokratovi a bývalému republikánovi Jimu Mathesonovi, a to v obvodu, který zahrnuje řadu předměstí Salt Lake City. O dva roky později kandidovala znovu a porazila soupeře Douga Owense, který kandidoval poprvé, o asi 7 500 hlasů.

Mia Loveová s dcerou (vlevo) a sestrou na snímku z roku 2018

Loveová v kampaních nikdy svoji rasu nezdůrazňovala, ale po vítězství v roce 2014 uznala význam svého zvolení. Řekla, že její vítězství popřelo názory lidí, kteří tvrdili, že černoška, republikánka a navíc mormonka nemůže v převážně bělošském Utahu získat křeslo v Kongresu.

Krátce byla považována za vycházející hvězdu Republikánské strany a od Donalda Trumpa, který byl u mnoha voličů v Utahu neoblíbený, si před prezidentskými volbami v roce 2016 udržovala odstup.

Trumpa nevolila

V roce 2016, kdy se ucházela o znovuzvolení a kdy byla zveřejněna nahrávka z roku 2005, na níž Trump pronesl oplzlé poznámky o osahávání žen, vynechala Loveová republikánský sjezd a vydala prohlášení, v němž definitivně prohlásila, že Trumpa volit nebude. Místo toho podpořila v primárkách texaského senátora Teda Cruze, který však o několik měsíců později odstoupil.

Při snaze o třetí funkční období v roce 2018 se Loveová snažila odlišit od Trumpa v otázkách obchodu a přistěhovalecké politiky a zároveň dál podporovala postoje své strany ke snižování daní. Přestože však v jejím obvodu převažovali republikánští voliči nad demokraty v poměru téměř tři ku jedné, prohrála o necelých 700 hlasů s bývalým starostou Salt Lake City, demokratem Benem McAdamsem.

Trump Loveovou jmenoval na tiskové konferenci ráno po její prohře, kde se pustil i do dalších republikánů, kteří ho plně nepřijali. „Mia Loveová mi nedala žádnou lásku a prohrála. Škoda,“ řekl Trump.

Po své prohře působila Loveová jako politická komentátorka televize CNN a vědecká pracovnice na univerzitě v Sydney.

Po Trumpově znovuzvolení loni v listopadu Loveová uvedla, že je „s výsledkem v pohodě“.

„Ano, Trump říká spoustu neuvážených věcí, které jsou nešťastné a nelze je obhájit. Jeho politika však s vysokou pravděpodobností prospěje všem Američanům,“ napsala Loveová v příspěvku na sociálních sítích.