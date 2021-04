Britská tajná služba MI6 začala se zelenou špionáží, přiznal její šéf

„Lidé se přihlašují k závazkům v oblasti změny klimatu a je pravděpodobně naší prací zajistit, aby to, k čemu se přihlásili, se ve skutečnosti odráželo v tom, co dělají,“ řekl Moore stanici Times Radio. „Naší prací je svítit na místa, kam lidé možná nechtějí, abychom vrhali světlo.“

Ředitel MI6 považuje otázky klimatu za nejdůležitější bod mezinárodní zahraniční politiky Británie. Proto je třeba k ní zaujímat podobný „důvěřuj, ale prověřuj přístup“ jaký Británie aplikuje ke kontrole zbrojení. „Pokud jde o změnu klimatu, potřebujete, aby každý přišel na palubu a hrál férově. Příležitostně pak zkontrolujete, zda se tak děje,“ dodal.

Už sedmnáctý vedoucí MI6, známý pod zkratkou „C“, nechtěl prozradit detaily zelené špionáže. „Líbí se mi ta představa, ale nejsem si jist, zda to je přesně to, co děláme,“ odpověděl na dotaz, zda agenti v úkrytu monitorují emise z továren v nedalekých polích.

Stanice Sky News podotýká, že Moorova slova přichází krátce poté, co americký prezident Joe Biden varoval světové lídry, že se svět nachází v „rozhodující dekádě“ pro řešení klimatické krize. Biden uspořádal virtuální klimatický summit minulý týden, další by měla uspořádat Británie ke konci tohoto roku.

Bezohledný přístup upadajího Ruska

Bývalý britský velvyslanec v Turecku se též vyjádřil k obviněním Česka, že ruští agenti vojenské rozvědky GRU, kteří jsou podezřelí i z otravy dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala, měli způsobit výbuch v muničních skladech ve Vrběticích.

„Když získáte ten vzorec bezohledného chování a podíváte na to, co se děje kolem Ukrajiny, tak samozřejmě, že vás to znepokojí. Proto se svými spojenci tak úzce spolupracujeme, abychom se ujistili, že pošleme prezidentovi (Vladimiru) Putinovi pevnou zprávu,“ řekl stanici.

Moorův předchůdce v úřadu John Sawers podle britského deníku Daily Mail uvedl, že České bezpečnostní složky odvedly dobrou práci při vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. „Nemělo by být překvapením, že ruské tajné služby působí po celé Evropě a myslím, že Češi si to poskládali dohromady velice dobře,“ řekl.

Podle Moorea navzdory pokusům přesvědčit svět o opaku, Rusko není na výšinách moci. „Rusko je objektivně ekonomicky a demograficky upadající mocnost,“ podotýká Moore.



Šéf MI6 přiznává, že je stále rozhněvaný ohledně pokusu otrávit Skripala nervovou látkou novičok, protože to mohlo vést k „velmi vážným obětem“. „Představte si, co by se stalo, kdyby se k tomuto materiálu dostalo dítě a rozšířilo jej dál,“ doplnil.

Jediný veřejnosti známý zástupce MI6 v rozhovoru též prozradil, že služba shání svého vlastního agenta Q neboli vedoucího technického týmu. Vynálezce a hračička Q dodává v populární filmové sérii o britském agentovi Jamesi Bondovi titulnímu hrdinovi nejrůznější technické vynálezy, zbraně a přístroje, které mu pomáhají překonat v dané misi nepřítele. „V tomto případě život imituje umění,“ podotýká Moore.