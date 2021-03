Svět oslavil MDŽ. Rusky mohou svého ex poslat na vojnu, Turkyně protestovaly

Pandemie pohání dětské sňatky Pandemie koronaviru by mohla v důsledku znamenat až deset milionů dětských sňatků navíc do konce této dekády. Zavřené školy, ekonomické problémy, přerušení sociálních služeb, těhotenství či smrt rodičů kvůli covidu-19 znamenají pro už tak zranitelné dívky vyšší riziko dětského sňatku, upozorňuje Dětský fond OSN (UNICEF) ve své studii nazvané „Covid-19: Ohrožení pokroku v boji s dětskými sňatky“.

V posledních deseti letech se celosvětově poměr žen, které se provdaly v dětském věku, snížil o patnáct procent. Tento pokrok je nyní podle autorů studie ohrožen. „Covid-19 dále zhoršil už tak složitou situaci milionů dívek,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF Henrietta Foreová podle agentury AFP. „Zavřené školy, izolace od kamarádů i podpůrných sítí a rostoucí chudoba přilily olej do ohně, který se svět ztěžka snaží uhasit,“ dodala. Kromě toho mohou některé rodiny ve snaze najít finanční úlevu děvčata předčasně provdat. Studie upozorňuje, že dívkám, jež se provdají v dětském věku, více hrozí domácí násilí a je u nich menší pravděpodobnost, že zůstanou ve škole. Čelí rovněž zvýšenému riziku předčasného a neplánovaného těhotenství, porodním komplikacím či úmrtí. Odloučení od rodiny a přátel může mít obrovský vliv na jejich psychické zdraví. UNICEF proto vyzval země, aby znovu otevřely školy, reformovaly zákony, zajistily přístup ke zdravotní péči i sociálním službám a učinily opatření s cílem ochránit rodiny. Tím lze podle Foreové „významně snížit u dívek riziko, že jim bude jejich dětství ukradeno skrz dětský sňatek.“ Dnes žije na světě 650 milionů žen a dívek, které se musely provdat v dětském věku, odhaduje UNICEF. Zhruba polovina jich je v Bangladéši, Brazílii, Etiopii, Indii nebo Nigérii.