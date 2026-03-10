Mezi válkou s Íránem a invazí na Ukrajinu jsou paralely, píše The Guardian

Autor:
  15:38
Mezi americko-izraelskou válkou s Íránem a ruskou invazí na Ukrajinu jsou určité paralely, píše britský list The Guardian. Ačkoliv se konflikty v mnoha ohledech liší, určité podobnosti se dají najít například ve sporném zdůvodnění jejich zahájení či v neochotě politiků označovat konflikty za válku, uvádí.
Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...

Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...
The Guardian připomíná, že zatímco válka na Ukrajině začala rozsáhlou a ničím nevyprovokovanou invazí ruských vojsk do sousedního demokratického státu, Spojené státy se ve své válce proti Íránu snaží ze vzduchu útočit na pouze na cíle spojené s íránským režimem.

Paralely ale list vidí mimo jiné v tom, jak se v průběhu obou konfliktů mění oficiálně uváděné cíle. Spojené státy původně prezentovaly údery proti Íránu jako snahu zabránit mu získat jaderné zbraně a oslabit vojenskou infrastrukturu. Jak operace pokračovaly, zvýšily se i ambice Washingtonu: americký prezident Donald Trump hovořil o možnosti změny íránského režimu a vyzval k „bezpodmínečné kapitulaci“ Teheránu.

Konstruktivně, věcně, otevřeně. Trump si hodinu volal s Putinem o Íránu a Ukrajině

Podobně se vyvíjelo zdůvodnění ruské invaze na Ukrajinu. Moskva ji na počátku označovala za snahu o „demilitarizaci a denacifikaci“ země, později však konflikt stále častěji prezentovala jako ochranu rusky mluvícího obyvatelstva na východě Ukrajiny a snahu zajistit kontrolu nad anektovanými územími.

Konflikty jsou si podle listu podobné i v rétorice. V obou případech představitelé daných zemí své kroky popisují jako obranné. Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý týden uvedl, že Spojené státy „tuto válku nezačaly, ale dokončí ji“. Podobně Putin v únoru 2022 prohlásil, že Rusko „takzvanou válku na Ukrajině nezačalo“ a snaží se ji ukončit.

Američané válku s Íránem nechtějí, ukazují průzkumy. I Bush se opíral o lepší čísla

Vrcholní představitelé Moskvy i Washingtonu jsou rovněž zdrženliví, když mají o současných bojích mluvit jako o válce, píše The Guardian. Kreml invazi na Ukrajinu stále označuje za „speciální vojenskou operaci“, zatímco někteří američtí politici hovoří o „omezené operaci“ proti Íránu.

Útok proti Íránu

Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Budova v bahrajnské Manámě údajně zasažená íránským dronem (10. března 2026)
Centrální letový koridor přes Írán, Irák a Perský záliv je prakticky uzavřen, takže většina dopravy směřuje buď na sever přes Kavkaz a Afghánistán, nebo na jih přes Egypt/Saúdskou Arábii/Omán. (10. března 2026)
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Analytici také upozorňují, že konflikty mohou trvat déle, než jejich iniciátoři předpokládali. Podle experta think-tanku Atlantická rada (Atlantic Council) Dannyho Citrinowicze může i úspěšná operace sklouznout do vleklé a vyčerpávající války, pokud nejsou cíle jasně definované a realistické.

The Guardian současně upozorňuje, že je otázkou, zda se Spojené státy mohou vyhnout stejným nástrahám, které Rusko postihly na Ukrajině.

Američané válku s Íránem nechtějí, ukazují průzkumy. I Bush se opíral o lepší čísla

Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...

Podpora útoků Spojených států na Írán je mezi Američany mnohem nižší, než tomu bylo v případě amerického zapojení do válek v zahraničí v minulosti. Podpora konfliktu s Íránem se pohybuje v rozmezí od...

10. března 2026  14:33

VIDEO: Kýval se a přibližoval. Muž šel na policisty se sekerou a dýkou

Opilý agresivní muž odmítal odložit sekeru a dýku, policisté použili taser

Vyhrocenou situaci zažili policisté ze Šumperska, kteří byli vysláni řešit muže demolujícího kvůli rodinnému sporu vybavení domu. Po příjezdu se jim totiž opilý muž postavil vyzbrojen sekerou a...

10. března 2026  14:32

