The Guardian připomíná, že zatímco válka na Ukrajině začala rozsáhlou a ničím nevyprovokovanou invazí ruských vojsk do sousedního demokratického státu, Spojené státy se ve své válce proti Íránu snaží ze vzduchu útočit na pouze na cíle spojené s íránským režimem.
Paralely ale list vidí mimo jiné v tom, jak se v průběhu obou konfliktů mění oficiálně uváděné cíle. Spojené státy původně prezentovaly údery proti Íránu jako snahu zabránit mu získat jaderné zbraně a oslabit vojenskou infrastrukturu. Jak operace pokračovaly, zvýšily se i ambice Washingtonu: americký prezident Donald Trump hovořil o možnosti změny íránského režimu a vyzval k „bezpodmínečné kapitulaci“ Teheránu.
Konstruktivně, věcně, otevřeně. Trump si hodinu volal s Putinem o Íránu a Ukrajině
Podobně se vyvíjelo zdůvodnění ruské invaze na Ukrajinu. Moskva ji na počátku označovala za snahu o „demilitarizaci a denacifikaci“ země, později však konflikt stále častěji prezentovala jako ochranu rusky mluvícího obyvatelstva na východě Ukrajiny a snahu zajistit kontrolu nad anektovanými územími.
Konflikty jsou si podle listu podobné i v rétorice. V obou případech představitelé daných zemí své kroky popisují jako obranné. Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý týden uvedl, že Spojené státy „tuto válku nezačaly, ale dokončí ji“. Podobně Putin v únoru 2022 prohlásil, že Rusko „takzvanou válku na Ukrajině nezačalo“ a snaží se ji ukončit.
Američané válku s Íránem nechtějí, ukazují průzkumy. I Bush se opíral o lepší čísla
Vrcholní představitelé Moskvy i Washingtonu jsou rovněž zdrženliví, když mají o současných bojích mluvit jako o válce, píše The Guardian. Kreml invazi na Ukrajinu stále označuje za „speciální vojenskou operaci“, zatímco někteří američtí politici hovoří o „omezené operaci“ proti Íránu.
Útok proti Íránu
Analytici také upozorňují, že konflikty mohou trvat déle, než jejich iniciátoři předpokládali. Podle experta think-tanku Atlantická rada (Atlantic Council) Dannyho Citrinowicze může i úspěšná operace sklouznout do vleklé a vyčerpávající války, pokud nejsou cíle jasně definované a realistické.
The Guardian současně upozorňuje, že je otázkou, zda se Spojené státy mohou vyhnout stejným nástrahám, které Rusko postihly na Ukrajině.