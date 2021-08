Přišli a jen tak jí zabili syna. Život na nejvražednějším místě na Zemi

„Násilí tu bylo děsivé už dřív. Před pěti lety někdo před kostelem odpálil granáty. Potom ozbrojenci začali unášet děti, které pak už nikdo neviděl. Nyní se po v ulicích povalují těla popravených,“ líčí místní žena, která se představila jen jako Guadalupe.

A pak přišel letošní červenec. Do jejího domu během dne vtrhli ozbrojenci, vytáhli jejího patnáctiletého syna a dva jeho přátele ven a zastřelili je. Pachatele nikdo nedopadl, motiv činu nikdo nezjistil. Guadalupe, která si právě ze strachu nepřála publikovat celé jméno, se nyní bojí vycházet ven.

„Bojím se noci. Žít ve strachu není život,“ líčí. Pro většinu obyvatel Fresnilla, hornického města ve středním Mexiku, je ale existence ve strachu jediný způsob života, který znají. Podle nějnovějšího průzkumu se tam necítí bezpečně 96 procent lidí, což je vůbec nejvíc v Mexiku.

Ekonomika může podle listu The New York Times vzkvétat i klesat, prezidenti (a jejich sliby) mohou přicházet a odcházet, ale ve čtrnácti tisících místních obyvatel roste pocit, že bez ohledu na to, co se změní, násilí přetrvá. Od chvíle, kdy mexická vláda začala před téměř patnácti lety válku proti drogovým kartelům, tu počet vražd neúprosně stoupá.

Prezident jen sliboval, myslí si místní

Prezident Andrés Manuel López Obrador při své kandidatuře v roce 2018 prředstavil vizi nového Mexika. Chtěl zlomit neúspěšnou taktiku svých předchůdců. Místo zatýkání a zabíjení překupníků drog, chtěl řešit příčiny násilí. „Objetí, nikoli kulka,“ hlásal a ve volbách zvítězil.

Tři léta poté ale vraždění v ulicích pokračuje, přestože prezidentova strana Morena ovládá Kongres. Podle mnohých Obrador selhal. „Žijeme v pekle,“ říká Victor Piña, jenž v červnu kandidoval na starostu Fresnilla a kterému během kampaně před očima zastřelili blízkého spolupracovníka.

Stát Zacatecas, ve kterém se Fresnillo nachází, má nejvyšší míru vražd zemi. Jen v červnu tu podle úřadů zemřelo 122 lidí. Média tu informovala o mrtvolách visících z mostů, nacpaných do igelitů či přibitých ke kříži.

Od chvíle, co Obrador nastoupil do úřadu, podle mexického statistického úřadu klesl počet vražd v zemi o jedno procento. Stačilo to k tomu, aby prezident ve svém červencovém projevu prohlásil, že došlo ke zlepšení problému, který jeho vláda zdědila. „Je tu mír a klid,“ řekl v červnu.

Mnozí ve Fresnillu nesouhlasí. „Objetí, nikoliv kulka, nefunguje,“ myslí si Javier Torres Rodríguez, jehož bratra v roce 2018 zastřelili. Obrador se zaměřil na řešení toho, co považuje za příčiny násilí, zejména financování sociálních programů na zlepšení vzdělávání a zaměstnanosti mladých.

Podle kritiků to ale nestačí. Násilí nepolevuje, říká politoložka Angelica Duran-Martinezová z Univerzity v Massachusetts. „Neexistuje tu jasná bezpečnostní politika,“ konstatuje.

Garda není účinná, myslí si experti

Obradorova vláda se zaměřila i na zastavení financování organizovaného zločinu a loni v říjnu uvedla, že zmrazila 1400 bankovních účtů. Jedním z pilířů Obradorova přístupu k boji proti zločinu bylo i vytvoření Národní gardy čítající 100 tisíc členů a rozmístěné ve 180 kasárnách po celé zemi.

Před týdnem Obrador oznámil, že garda dostane další miliardy. Podle bezpečnostních expertů jsou ale tyty složky, které prezident chce začlenit do ozbrojených sil, prostě bezzubé.

Bez jasného mandátu se podle nich více zaměřily na boj s drobnou kriminalitou než na násilí kartelů. „Jako bezpečnostní síla složená z členů policie, armády a dalších profesionálů nenašla soudržnost. Panuje v ní řada vnitřních bojů. Je to jako míchat olej s vodou,“ myslí si bezpečnostní analytik Eduardo Guerrero ze společnosti Lantia Consultores.

„Ve Fresnillu toho Národní garda moc nezmohla,“ myslí si starosta města Saúl Monrealo, který je členem prezidentova uskupení. „Jsou tu, jsou přítomni, dělají hlídky, ale to, co teď opravdu potřebujeme, je boj s organizovaným zločinem,“ dodává Monreal pro NYT.

Křižovatka obchodu s drogami

Zacates, který sousedí s osmicí států, je již dlouho jedním z ústředních bodů obchodu s drogami. Je křižovatkou mezi Pacifikem a severními státy podél hranic USA. Fresnillo, které se nachází uprostřed důležitých silnic a dálnic, je strategicky velmi důležité.

Region se v posledních letech stal bitevním polem mezi dvojicí nejmocnějších kartelů v zemi - Sinaloa a Jalisco Nová generace. Uprostřed bojů jsou obyvatelé jako Guadalupe v bezvýchodné situaci. Své děti hlídala, nenechala je hrát si ani pobíhat venku, přesto násilí její rodinu rozervalo.

Guadalupe se po smrti syna nastěhovala s desetiletou dcerou k rodičům, protože se bojí být sama. Mnohokrát už přemýšlela, že z města odejde, nebo že si vezme život. „Nic tu není. Strach nás ochromil,“ uzavírá.