Mexiko je nebezpečné, varují USA po smrti turistů. Vy víc, kontruje prezident

„Mexiko je bezpečnější než Spojené státy. S bezpečným cestováním po Mexiku není žádný problém. To je něco, co občané USA vědí, stejně jako naši spoluobčané, kteří žijí v USA,“ řekl mexický prezident.

Na počátku března odštěpenecká skupina mexického drogového kartelu Golfo zvaná Štíři zaútočila na minivan se čtyřmi Američany ve městě Matamoros. Američany následně unesli a převáželi je na různá místa, včetně kliniky, aby jim tam lékaři poskytli první pomoc. Dva Američané ale zemřeli. Zbytek, muže a ženu, únosci propustili, zřejmě v obavě z americké odvety.

Texaské oddělení veřejné bezpečnosti doporučilo, aby se obyvatelé během jarních prázdnin cestování do Mexika vyhýbali, právě s odkazem na riziko kartelového násilí. Americké ministerstvo zahraničí doporučuje necestovat do šesti z 32 mexických států, včetně severovýchodního Tamaulipas, kde se nachází Matamoros. Ministerstvo též vyzývá americké občany, aby „přehodnotili cestu“ do sedmi mexických států a v 17 státech dbali „zvýšené opatrnosti“.

Obrador doporučení amerických úřadů silně zkritizoval. „Americké vládní výstrahy říkají, že je bezpečné cestovat pouze do států Campeche a Yucatán. Kdyby tomu tak bylo, tolik Američanů by nepřišlo žít do Mexico City a do zbytku země,“ prohlásil s odkazem na státní statistiky, podle kterých někteří Američané odcházejí do Mexika kvůli nižším životním nákladům a teplejšímu počasí.

Turisté USA jsou pro ekonomiku Mexika velmi důležití, ročně vytváří miliardové příjmy. Americké výzvy jsou pro něj proto velmi nemilé.

Levicový prezident obviňuje konzervativní americké politiky, že vedou proti Mexiku kampaň a snaží se zabránit jeho rozvoji. Varoval, že země může spustit vlastní „informační“ kampaň s cílem přesvědčit mexické Američany, aby opustili Republikánskou stranu. Za to si vysloužil kritiku ze strany republikánů, podle nichž je taková hrozba neakceptovatelná.

Obrador svými prohlášeními reagoval na návrhy části republikánů v čele se senátorem za Jižní Karolínu Lindsey Grahamem, kteří požadují označit mexické drogové kartely za teroristické organizace, aby vůči nim americká armáda mohla uskutečnit vojenskou akci. Graham varoval, že pokud Mexiko nebude vůči kartelům zastávat tvrdší postoj, stane se „nepřítelem USA“.

Podle mexického prezidenta takové návrhy uráží mexický lid. „Nejsme protektorátem Spojených států ani kolonií Spojených států. Mexiko je svobodná, nezávislá, suverénní země. Nepřijímáme rozkazy od nikoho,“ zdůraznil.

Pochybnosti o jednání kartelu

Američané uvedli, že hodlají případ vyšetřit a přivést pachatele k odpovědnosti. Mexický soudce už obvinil pět mužů, které Štíři vydali úřadům. Skupina přitom zanechala i dopis, ve kterém se omluvila obyvatelům Matamoros, obětem únosu a jejich rodinám i Mexičance, která se náhodně ocitla v dráze kulek.

Co gang k útoku na vozidlo Američanů cestujících za místním plastickým chirurgem vedlo, není jasné. Mexičtí vyšetřovatelé soudí, že útočníci Američany napadli omylem, když je považovali za členy konkurenčního kartelu. V oblasti jsou přestřelky mezi gangstery poměrně běžné.

Muži přiznali, že se do incidentu zapojili, ale odmítli, že by Američany postřelili. Soudce tvrdí, že má však dost důkazů k obvinění.

Kolem překvapivého jednání kartelu se vznáší řada otázek, podotýká list The Wall Street Journal. Podle mexického bezpečnostního analytika a bývalého člena zpravodajských služeb Alejandra Hopea je pětice mužů obětním beránkem.

„V lepším případě je to manipulace soudního procesu ze strany kartelu a v nejhorším to ukazuje koexistenci mezi žalobci a zločineckými skupinami,“ myslí si Hope. „Kdyby se stalo totéž, ale s Mexičany a nebylo to na první straně amerických médií, nikdy by se těch chlápků nevzdali.“